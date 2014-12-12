Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού & η Αντιδημαρχία Παιδείας και Άθλησης του Δήμου Λαρισαίων, στο πλαίσιο του προγράμματος “Κατασκήνωση στην πόλη”, παρουσιάζουν το παραμύθι της βραβευμένης Κύπριας συγγραφέως Μάρως Κουσιάππα, “Ο Καλόκαρδος και η Ατυχία”, την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 και ώρα 11:00, στο αμφιθέατρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας. Πρόκειται για ένα υπέροχο, τρυφερό και παράλληλα αστείο παραμύθι εμπνευσμένο από Κυπριακούς μύθους.

Το έργο, διανθισμένο με πρωτότυπα τραγούδια και χορογραφίες, παρουσιάζει την Ατυχία σαν ένα σκανδαλιάρικο κορίτσι-ξωτικό, που με τα τερτίπια της φέρνει εμπόδια στο δρόμο του Καλόκαρδου και παρόλο που τον εκνευρίζει, εκείνος συνεχίζει να την αντέχει. Μέσα από αυτή τη διαδρομή όμως, ο ήρωας μας γίνεται πιο δυνατός και στο τέλος έρχεται μία λύτρωση, που δεν θα μπορούσε να φανταστεί, ούτε στα πιο τρελά του όνειρα!

Το μήνυμα του έργου είναι να καταλάβουμε πως και οι αναποδιές είναι μέρος της ζωής, οι οποίες μάλιστα όσο κι αν μας θυμώνουν, στο τέλος μπορεί να οδηγήσουν σ’ ένα απώτερο καλό. Γι’ αυτό πρέπει πάντα να αντιμετωπίζουμε τα εμπόδια με ψυχραιμία και αισιοδοξία προσπαθώντας να βλέπουμε την φωτεινή πλευρά της ζωής.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ:

Σταύρος Νικολαΐδης,

Κατερίνα Αναστασίου,

Δημήτρης Χριστοφορίδης,

Διονύσης Κλάδης,

Βασιλιάς: ο Βασίλης Κούκουρας.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ – ΔΙΑΣΚΕΥΗ: Σταύρος Νικολαΐδης

ΜΟΥΣΙΚΗ – ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: Σπύρος Παπαδάτος

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σταυριανή Σιδέρη

ΣΤΙΧΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ: Κατερίνα Αναστασίου

ΣΚΗΝΙΚΑ – ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ: Χρύσα Δαπόντε

ΦΩΤΙΣΜΟΙ: Θοδωρής Κόκκινος