Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι κατατακτήριες εξετάσεις για το Β ειδικό Αρμονίας στη Μουσική Σχολή του Δήμου Τυρνάβου, της τάξης της καθηγήτριας Ανώτερων Θεωρητικών Αγγελικής Παπαγιάννη.

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 και την επιτροπή αποτέλεσαν εκτός του Διευθυντή και Πρόεδρου της Επιτροπής κ. Δημήτριου Ρόκου και οι διακεκριμένοι καθηγητές:

• Απόστολος Αλεξίου, Καθηγητής Πιάνου και Ανώτερων Θεωρητικών.

• Αντώνιος Νταρακλίτσας, Καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών.

• Ευαγγελία Κακιοπούλου, Καθηγήτρια Πιάνου και θεωρητικών του Δημοτικού Ωδείου Τρικάλων.

• Ειδικός Καθηγητής Αγγελική Παπαγιάννη, Ανώτερων Θεωρητικών και ακορντεόν της Μουσικής Σχολής Δήμου Τυρνάβου Εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού ήταν η Καθηγήτρια Μουσικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αμπελώνα κ. Στεφανία Πουλιάνα.

Οι σπουδαστές που συμμετείχαν στις εξετάσεις και κατατάχθηκαν είναι:

• Δασκάλου Δήμητρα του Γεωργίου

• Σιαφαρίκα Άννα του Δημητρίου

• Σιαφαρίκα Αγλαΐα του Δημητρίου

• Παντελίδη Κατερίνα του Κυριάκου

Η Εξεταστική Επιτροπή, η Διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής συγχαίρουν τους επιτυχόντες μαθητές και τους εύχονται καλή συνέχεια στις μουσικές τους σπουδές