Εξελίξεις σε δύο μέτωπα - ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΤΑ - αναμένονται την εβδομάδα που αρχίζει. Η κυβέρνηση καταθέτει αύριο στην Κομισιόν την πρότασή της για ένα αξιόπιστο σύστημα ελέγχου και διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων, από την έγκριση του οποίου εξαρτάται η καταβολή της βασικής ενίσχυσης του 2025 στους αγρότες. Το πόσο κρίσιμο είναι να λάβει το αναθεωρημένο σχέδιο που θα καταθέσει η κυβέρνηση την έγκριση της Κομισιόν, αποτυπώνεται στην αναφορά πριν από λίγες ημέρες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη. «Χωρίς συμφωνία δεν θα έχουμε το πράσινο φως για να πληρώσουμε και αν το κάνουμε, είτε θα έχουμε πρόστιμα είτε μερική ή ακόμα και ολική ανατροπή των επιδοτήσεων. Κάτι που θα έβλαπτε πρωτίστως τους ίδιους τους αγρότες. Θα ήταν μια επιπόλαιη λογική, στην οποία κανένας από την κυβέρνηση δεν μπορεί να προχωρήσει».

Το αναθεωρημένο σχέδιο αφορά ουσιαστικά την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ, που θα έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και τις διασταυρώσεις στοιχείων για την καταβολή των ευρωπαϊκών ενισχύσεων προς τους αγρότες. Στο θέμα αναφέρθηκε ι πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην χθεσινή εβδομαδιαία ανασκόπηση στο Facebook, όπου μιλώντας για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ τόνισε ότι «Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση στρατηγικού χαρακτήρα, η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που μπορώ να θυμηθώ, καθώς πρόκειται για μια πολύπλοκη και τολμηρή διαδικασία. Πρέπει να αλλάξει εν κινήσει ένα άρρωστο σύστημα και ταυτόχρονα να μην διακινδυνεύσουν οι πληρωμές. Στο εξής, η ΑΑΔΕ θα έχει την διαχείριση των 2 ευρωπαϊκών ταμείων -του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το προσωπικό του Οργανισμού απορροφάται από την Ανεξάρτητη Αρχή και με την εποπτεία της θα γίνει η αξιολόγησή τους. Είναι μια πρόκληση που θα την κερδίσουμε. Διαβεβαιώνω τους αγρότες μας ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιταχύνουμε την καταβολή των αποζημιώσεων».

Οι αγρότες έχουν ήδη προαναγγείλει δυναμικές κινητοποιήσεις εάν παραταθεί η καθυστέρηση στην πληρωμή των ενισχύσεων και η κυβέρνηση προσπαθεί να κλείσει αυτό το μέτωπο πριν κλιμακωθεί. Παράταση των καθυστερήσεων στις πληρωμές ή ακόμα χειρότερα , οποιαδήποτε εμπλοκή στην έγκριση του σχεδίου της κυβέρνησης από την Κομισιόν, θα προκαλέσει μεγάλη κρίση.

Στο δεύτερο μέτωπο, η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί την πίεση και τις μεγάλες αντιδράσεις που προκάλεσε η αιφνιδιαστική ανακοίνωση για κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ. Οι διαμαρτυρίες των τοπικών κοινωνιών, των αυτοδιοικητικών φορέων, την αντιπολίτευσης αλλά και η αντίδραση που εκφράστηκε από «γαλάζιους» βουλευτές οδήγησαν στην μερική αναδίπλωση του Σαββάτου, όταν ανακοινώθηκε ότι σε πρώτη φάση θα κλείσουν καταστήματα σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες νομών και για τα υπόλοιπα θα ληφθούν αποφάσεις εντός τριμήνου. Για το θέμα θα συνεδριάσουν αύριο στη Βουλή οι Διαρκείς Επιτροπές Οικονομικών υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Η μερική αλλαγή στον σχεδιασμό δεν εξουδετερώνει τις εσωκομματικές αντιδράσεις, όπως φάνηκε χθες από τις τοποθετήσεις του Δημήτρη Μαρκόπουλου, ο οποίος ανέφερε ότι «η λύση που ανακοινώθηκε εμένα δεν με καλύπτει γιατί δεν παίρνω μέρος στη διαβούλευση. Δεν καταλαβαίνω τον διαχωρισμό μεταξύ λεκανοπεδίου Αττικής και υπόλοιπης περιφέρειας» και πρόσθεσε: «Οι τεχνοκράτες αποφασίζουν και οι πολιτικοί παρακολουθούν; Για μένα αυτό δεν είναι ανεκτό». Ο Στέλιος Πέτσας σε ανάρτησή του υπογράμμισε ότι «το ένα λάθος δεν διορθώνεται με άλλο», προσθέτοντας ότι «αντί για σοβαρότητα, εκπέμπεται προχειρότητα».

Δώρα Αντωνίου, skai.gr