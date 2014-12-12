Διθέσιο εκπαιδευτικό αεροπλάνο κατέπεσε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι μέσα στο αεροδρόμιο του Τατοΐου. Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του συμβάντος, το οποίο διερευνά η Πολεμική Αεροπορία.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, υπάρχουν δύο τραυματίες που μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πρόβλημα παρουσιάστηκε κατά την απογείωση.

skai.gr