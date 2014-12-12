Κατέπεσε εκπαιδευτικό αεροπλάνο στο Τατόι
Ειδήσεις | 08 Οκτ 2025, 12:26
Διθέσιο εκπαιδευτικό αεροπλάνο κατέπεσε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι μέσα στο αεροδρόμιο του Τατοΐου. Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του συμβάντος, το οποίο διερευνά η Πολεμική Αεροπορία.
Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, υπάρχουν δύο τραυματίες που μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πρόβλημα παρουσιάστηκε κατά την απογείωση.
skai.gr
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.