Τη δραματική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει, λόγω της έξαρσης της ευλογιάς, περιέγραψαν οι κτηνοτρόφοι που πήραν τον λόγο στη σύσκεψη που έγινε στην Ελασσόνα, υπό τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστο Κέλλα, επισημαίνοντας ότι ως τώρα τα μέτρα για την εκρίζωση της νόσου δεν έχουν αποδώσει και ζητώντας από το κλιμάκιο του ΥΠΑΑΤ να βρεθεί η ενδεδειγμένη λύση άμεσα.

Ο εμβολιασμός των αιγοπροβάτων τέθηκε εκ νέου από τους παραγωγούς, ωστόσο σύμφωνα με στελέχη του ΥΠΑΑΤ η μέθοδος αυτή δεν εφαρμόστηκε στην Ε.Ε, παρά μόνο σε περιφέρεια της Ισπανίας χωρίς αξιόλογα αποτελέσματα.

Ο κ. Κέλλας ανέφερε ότι “βρισκόμαστε σε μια δύσκολη και κρίσιμη κατάσταση. Μαζί καταφέραμε τέλος Φεβρουαρίου να μην έχουμε κανένα κρούσμα. Στα μέσα Απριλίου χαλάρωσαν τα μέτρα και άρχισαν, με την κουρά των προβάτων, τα κρούσματα. Ο επόμενος μήνας, ο Σεπτέμβρης, είναι μήνας που δεν υπάρχει γαλακτοφορία, είναι περιορισμένες οι μετακινήσεις, είναι η κατάλληλη ώρα να το καταφέρουμε τώρα να εκριζώσουμε τη νόσο”.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισε, ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κτηνοτροφία, παραδέχτηκε ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στις ενισχύσεις για τις ζωοτροφές, αλλά θα πληρωθούν άμεσα και πιο ενισχυμένες από τις αρχικές αποφάσεις, από τα 8 στα 14 ευρώ ανά ζώο για όσους έχουν πολλούς μήνες τα ζώα τους κλεισμένα στους στάβλους.

Mάνια Γκουσιάρη (ertnews.gr)