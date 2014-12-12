Η ανακοίνωση της γ’ φάσης προσλήψεων των αναπληρωτών αποκάλυψε ένα μεγάλο πρόβλημα της εκπαίδευσης. Εμειναν κενές 1.586 θέσεις γιατί δεν υπήρξε ενδιαφέρον για τους εκπαιδευτικούς που είναι στους πίνακες του ΑΣΕΠ.

Από αυτές, οι 1.424 αφορούν Δημοτικά, Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (οι περισσότερες είναι θέσεις δασκάλων) και οι 162 Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό. Είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται τόσο μεγάλος αριθμός, όπως επισημαίνουν στα «ΝΕΑ» (Iφιγένεια Βιρβιδάκη) γνώστες του χώρου.

Για την ιστορία: το υπουργείο προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες θα προχωρήσει σε ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών, όπως προβλέπεται. Αν, όμως, οι αιτίες εξακολουθούν να υπάρχουν (κάτι που σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας ισχύει), μάλλον δεν διαφαίνεται λύση. Να επισημάνουμε ότι τα προαναφερόμενα κενά δεν συμπεριλαμβάνουν όσους εκπαιδευτικούς προσλαμβάνονται μεν αλλά δεν προσέρχονται.

Αυτό σημαίνει ότι την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, καταληκτική ημερομηνία εμφάνισης των αναπληρωτών της γ’ φάσης, είναι πολύ πιθανόν ο αριθμός των κενών να αυξηθεί περαιτέρω. Μακάρι, από του χρόνου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής και πρόβλεψης των εκπαιδευτικών κενών EDU-Plan που θα τεθεί σε λειτουργία τον Μάρτιο του 2026, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Θέμα επιβίωσης

Είναι, όμως, μια πλατφόρμα αρκετή; Γιατί η κατηγορηματική απάντηση που λάβαμε αναζητώντας τις αιτίες της «απροθυμίας» των εκπαιδευτικών είναι πως οι λόγοι είναι οικονομικοί. «Με ποιες δυνατότητες θα πάει σε μια περιοχή ένας εκπαιδευτικός όταν ο μισθός του αναπληρωτή είναι περίπου 850 ευρώ κι όταν πολλές φορές καλείται, αν βρει σπίτι και αν του το δώσουν μέχρι τον Ιούνιο, να πληρώσει 500 και 600 ευρώ; Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού πλέον στην Ελλάδα με τους μισθούς που δίνονται είναι απωθητικό», τονίζει ο Νεκτάριος Κορδής, μέλος του ΔΣ της ΟΛΜΕ.

