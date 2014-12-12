Την Αργιθέα, την ακριτική, ορεινή περιοχής της Θεσσαλίας, πρότεινε ο Περιφερειάρχης κ. Δημήτρης Κουρέτας στη διοίκηση της ΔΕΘ HELEXPO που αποτελεί τον εθνικό φορέα διοργάνωσης εκθέσεων, συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων της χώρας να διαθέσει το συμβολικό ποσό των 50.000 ευρώ, μετά την απόφαση της Διοίκησης το 2023 να στηριχθεί η πληττόμενη από τον Daniel Θεσσαλία.

Εκατοντάδες ορειβάτες ανεβαίνουν κάθε χρόνο τις ελατοσκέπαστες πλαγιές, κορυφές και χαράδρες της ορεινής Αργιθέας, κατεβαίνουν σε ποταμούς και λίμνες, ανακαλύπτοντας τα 20 χωριά και τα τοπόσημα των τριών ενοτήτων του Δήμου Αργιθέας, εκεί που οι κάτοικοι δίνουν αγώνα επιβίωσης σε σκληρές συνθήκες.

Έτσι σήμερα στη συνάντηση που είχε ο Δημ. Κουρέταςμε τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ κ. Τάσου Τζήκα, παρουσία του δημάρχου Αργιθέας Ανδρέα Στεργίου, του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΘ ΑλέξανδρουΤσαξιρλή,και του Συντονιστή του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δημήτρη Μπίκου ανακοινώθηκε ότι η ΔΕΘ θα χρηματοδοτήσει (μαζί με τον Δήμο) τη δημιουργία ΚέντρουΦιλοξενίας-Υποδοχής ορειβατών και επισκεπτών.

Δημ. Κουρέτας

Σε δήλωση του ο Περιφερειάρχης κ. Δημήτρης Κουρέτας ανέφερε: Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για τη μεγάλη τιμή τον πρόεδρο της ΔΕΘ, Αναστάσιο Τζήκα, ο οποίος προσέφερε ένα ποσό στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και εμείς σε συνεννόηση με το δήμο Αργιθέας, επιλέξαμε να γίνει εκεί μία οικοδομή, η οποία έχει να κάνει με την υποδοχή επισκεπτών και ορειβατών, για να μπορούν να έχουν ένα χώρο να φιλοξενούνται.»

Τ. Τζήκας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ κ. Τζήκας δήλωσε πως μετά την καταστροφή της Θεσσαλίας, το 2023, είχε αποφασιστεί από το διοικητικό συμβούλιο του φορέα, να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης σε ανθρώπους που επιλέγουν να ζήσουν στην Περιφέρεια.«Αποφασίσαμε να καταθέσουμε ένα συμβολικό ποσό , της τάξεως των 50.000 ευρώ, από τα εισιτήρια της ΔΕΘ του 2023 για αυτό τον σκοπό, ως μια πράξη που δείχνει την ανάγκη που υπάρχει στην χώρα για αλληλεγγύη απέναντι σε πολίτες που έχουν υποστεί καταστροφές. Από τον Περιφερειάρχη ζητήσαμε να μας υποδείξει ένα απομακρυσμένο δήμο και μας υπέδειξε τον δήμο Αργιθέας, τον πλέον απομακρυσμένο δήμο στην Ελλάδα. Θεωρούμε σημαντικό να διατεθεί αυτό το ποσό στον δήμο γιατί η απόφαση Ελλήνων να ζούνε σε απομακρυσμένες περιοχές, είναι μια μορφή σύγχρονου ηρωϊσμού. Έστω και συμβολικά είμαστε δίπλα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Αργιθέας», είπε.

Ανδρ. Στεργίου

«Για την κοινωνία της Αργιθέας είναι μια πολύ σημαντική στιγμή και θα θέλαμε εκ μέρους των κατοίκων να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο, την διοίκηση της ΔΕΘ και τον Περιφερειάρχη κ. Κουρέτα. Είναι μια ιστορική απόφαση να χρηματοδοτηθεί το Κέντρο Υποδοχής ορειβατών και επισκεπτών που κατακλύζουν την περιοχή των θεσσαλικών Αγράφων. Στο επίκεντρο της Πίνδου, στον πυρήνα της ορεινής Καρδίτσας, στη δυτική πλευρά της Θεσσαλίας δημιουργείται έπειτα από σύμπλευση και ένωση δυνάμεων μία δομή που έχει βαθιά ουσιαστικό και συμβολικό χαρακτήρα»ανέφερε ο δήμαρχος Αγράφων Ανδρέας Στεργίου.