Ένας 26χρονος Λαρισαίος φοιτητής, που σπούδαζε στην Αθήνα, ο Αχιλλέας Σουλτιώτης, κηδεύεται αύριο, στις 15:00, από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο νέο κοιμητήριο της Λάρισας.

Το παιδί έχασε τη ζωή του προ ημερών όταν, κάτω από άγνωστες συνθήκες, έπεσε από γέφυρα στη λεωφόρο Συγγρού. Για τις συνθήκες του θανάτου του διεξάγεται έρευνα από την αστυνομία.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΟΥΛΤΣΙΩΤΗΣ

ΕΤΩΝ 26

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 15:00, από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (νέο κοιμητήριο)

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Θανάσης και Λένα

Η ΑΔΕΛΦΗ: Μαρία

ΟΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ: Μαρία Σουλτσιώτη, Αγγελική Κολοβού

ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ