Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και η Εταιρεία Φίλων Μεσογειακού Κινηματογράφου & Τεχνών προσκαλούν το κοινό στην κινηματογραφική εκδήλωση "Γυναικών Ύπαρξις", την Πέμπτη 28 Μαρτίου, στις 20:00', στο αμφιθέατρο (2ος όροφος) του κεντρικού κτιρίου του Μύλου του Παππά στη Λάρισα.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει προβολή της τριλογίας ταινιών μικρού μήκους της Λαρισαίας σκηνοθέτιδας Μαίρης Κλαμπούρα: "Anodyne", "Ouroboros" και "Ostomachion the Battle of the Bones", ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με τη δημιουργό.

Το κινηματογραφικό γεγονός εντάσσεται στο σύσφαιρο πολυθεματικών δράσεων του 27ου Μεσογειακού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, το οποίο υποστηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και συγκεκριμένα στοχεύει στην προώθηση και την προβολή του κινηματογραφικού έργου Λαρισαίων σκηνοθετών, την αύξηση του τοπικού κινηματογραφόφιλου κοινού και στην ανάδειξη κοινωνικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη σύγχρονη γυναίκα.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.