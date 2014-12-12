Με μια σειρά βιωματικών, ενημερωτικών αλλά και πρωτότυπων εκδηλώσεων Δήμος Λαρισαίων και Περιφέρεια Θεσσαλίας ενώνουν για ακόμη μια φορά τις δυνάμεις τους για τη φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.

«Κινητικότητα για όλους – Συνδυάζω-Μετακινούμαι» είναι τα κεντρικά συνθήματα των δράσεων που έχουν σχεδιαστεί για να περιλαμβάνουν όλες τις ηλικίες και υλοποιούνται από τις 16-22 Σεπτεμβρίου, με σημεία αναφοράς το κέντρο της Λάρισας και το Πάρκο Αλκαζάρ.

Κορύφωση των εκδηλώσεων είναι η Κυριακή 21, αλλά και η Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο, οπότε και έχει προγραμματιστεί πληθώρα δράσεων, με επίκεντρο τη συμμετοχικότητα, την άθληση, τη διασκέδαση και βασική προϋπόθεση τη μετακίνηση με εναλλακτικά μέσα μεταφοράς (πεζή, ποδήλατο, ΜΜΜ).

Η κινητικότητα στην πόλη αποτελεί έναν σημαντικό ποιοτικό δείκτη ποιοτικής διαβίωσης και αντανακλά σε μεγάλο βαθμό το πολιτισμικό υπόβαθρο μιας κοινωνίας. Ο δημόσιος χώρος και η απρόσκοπτη κίνηση όλων ισότιμα, λειτουργικά και με ασφάλεια μέσα σε αυτόν, προάγει και ενισχύει τη δημόσια καλλιτεχνική δράση -αυτή είναι η κεντρική φιλοσοφία των φετινών εκδηλώσεων, που περιλαμβάνουν και εκδηλώσεις-έκπληξη, οι οποίες θα γίνουν για πρώτη φορά σε τοπικό επίπεδο.

Φέτος, οι δράσεις που υλοποιούνται αναδεικνύουν τον σεβασμό, την ισότητα, τη συμπερίληψη στη χρήση του δημόσιου χώρου. Δίνεται έμφαση στην προσβασιμότητα, στη σωστή χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και στην ισότιμη συνύπαρξη όλων στους δρόμους.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας είναι μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Προωθεί την αλλαγή συμπεριφοράς προς όφελος της ενεργητικής κινητικότητας, των δημόσιων μεταφορών και άλλων καθαρών, έξυπνων λύσεων μεταφορών.

Πολλές πόλεις συμμετέχουν κάθε χρόνο και από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, κατά το διάστημα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας (ΕΕΚ), υλοποιούνται δράσεις που έχουν σαν σκοπό την ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών τοπικών κοινωνιών στην εισαγωγή και προώθηση βιώσιμων τρόπων μετακίνησης και μεταφοράς στον αστικό ιστό καθώς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησής τους. Η ΕΚΚ κορυφώνεται με την «Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο» κατά την οποία μεγάλα τμήματα της πόλης κλείνουν για τα αυτοκίνητα, αφήνοντας ελεύθερο χώρο στους πεζούς, τους ποδηλάτες και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Movie Time στην Ίωνος Δραγούμη: Ο δρόμος μπροστά από το Δημαρχείο Λάρισας μεταμορφώνεται σε έναν υπαίθριο θερινό κινηματογράφο.

Ώρα: 20:00

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Μουσικό event – έκπληξη στο κέντρο της πόλης

Ώρα: 20:00-20:30

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Η οδός Λάτσιου γεμίζει ζωγραφιές από τα παιδιά του 9ου Δημοτικού Σχολείου και του 3ου Νηπιαγωγείου Λάρισας.

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

23η Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών στο Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

Λήξη της λαμπαδηδρομίας με μουσική εκδήλωση-έπληξη

Ώρα έναρξης:19:00

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Trophy Tour Κυπέλλου Ελλάδας στην κεντρική πλατεία

Ώρες: 11:00-21:00

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Γιορτάζουμε την Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο, με πολλές δράσεις:

9ος Μαραθώνιος για παιδιά με χρόνια νοσήματα από την UNESCO : (9.00: Αφετηρία στο Α’ Αρχαίο Θέατρο – 13.00: Τερματισμός στην Κεντρική πλατεία)

: (9.00: Αφετηρία στο Α’ Αρχαίο Θέατρο – 13.00: Τερματισμός στην Κεντρική πλατεία) Πλήθος αθλητικών εκδηλώσεων (9.00 – 13.00): Οι οδοί Παπαναστασίου, Κύπρου και Μ.Αλεξάνδρου μεταμορφώνονται σε ανοιχτούς χώρους άθλησης.

(9.00 – 13.00): Οι οδοί Παπαναστασίου, Κύπρου και Μ.Αλεξάνδρου μεταμορφώνονται σε ανοιχτούς χώρους άθλησης. Bubble Day, για μικρούς και μεγάλους, στην Κεντρική πλατεία (13:00-14:30)

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο – Πάρκο Αλκαζάρ (9.00πμ έως 1.00μμ) – Για μαθήτριες-μαθητές Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης:

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής: Eπισκέψεις σχολείων Α΄θμιας Εκπαίδευσης

Αστικό ΚΤΕΛ: Ενημέρωση των παιδιών Β΄θμιας Εκπαίδευσης και πρακτική εφαρμογή ορθής χρήσης του αστικού λεωφορείου.

«Μπαίνω στον κόσμο των ΑΜΕΑ»: Παιχνίδι για την κατανόηση δυσκολιών κυκλοφορίας ΑΜεΑ με προβλήματα όρασης.

Ζωγραφική με θέμα τις αειφορικές μετακινήσεις στην πόλη