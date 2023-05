Το ΠΟΚΕΛ – Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας συμμετείχε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ στο πλαίσιο KA210-ADU/Small-scale partnerships in adult education, με τίτλο «Back To Our Roots; From Fast Food to Slow Food / from Fabrication to Handmade (BATOR)», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 8-11 Μαΐου 2023.

Ήταν η τελική επιμορφωτική συνάντηση των μελών του προγράμματος από την Τουρκία, την Πολωνία, την Ιταλία και την Ελλάδα, στον οργανισμό Tuzla Kaymakamlığı – Evliya Çelebi Mah. Hatboyu Cad. No: 1 Tuzla / İSTANBUL και ο τίτλος : 5th Workshop (Final) “From traditional food service to modern service and compiling the Good Practice Guide”.

Παρουσιάστηκαν παραδοσιακές συνταγές μαγειρικής και χειροποίητες μαγειρικές χειροτεχνίες από τους εκπροσώπους των συνεργαζόμενων οργανισμών, που διδάχθηκαν σε προηγούμενα εργαστήρια.

Όλοι οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν το Tuzla District Governorship και συζήτησαν για την τουρκική κουζίνα, ενώ παρακολούθησαν και μαθήματα τουρκικής μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, στο Tuzla Halk Eğitimi Merkezi (Κέντρο Δημόσιας Εκπαίδευσης Ενηλίκων).

Συγκέντρωσαν όλες τις πληροφορίες και συνταγές, προκειμένου να συντάξουν τον Οδηγό Καλής Πρακτικής Μαειρικής, ενώ οργάνωσαν κι ένα παραδοσιακό και σύγχρονο πολιτιστικό γαστρονομικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη.

Τα μέλη του ΠΟΚΕΛ, Χατζηδημητρίου Ευδοκία και Πατελοδήμου Ελένη ανέπτυξαν ισχυρούς δεσμούς φιλίας κι επέστρεψαν, αποκομίζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις από τη φιλοξενία, τις διατροφικές συνήθειες και τις παραδόσεις του τούρκικου λαού.