Με μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, σωματείων, συλλόγων και πολιτών πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου η ανοιχτή σύσκεψη που κάλεσε ο Δήμαρχος Στέλιος Τσικριτσής και η Δημοτική Αρχή, με αφορμή την αιφνιδιαστική και αναιτιολόγητη απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ να προχωρήσει στο κλείσιμο του υποκαταστήματος του Τυρνάβου.

Η απόφαση αυτή, που γνωστοποιήθηκε με τελεσιγραφικό τρόπο χθες, προβλέπει το σταμάτημα λειτουργίας του καταστήματος ήδη από αύριο, προκαλώντας έντονη αγανάκτηση και οργή στην τοπική κοινωνία.

Στη σύσκεψη που άνοιξε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλέκος Χατζηκρανιώτης, τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι εργαζομένων και συνταξιούχοι των ΕΛΤΑ, ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΚΑ Τυρνάβου, οι Σύλλογοι Γυναικών Τυρνάβου και Αμπελώνα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Γαϊτανάκι – Μπουρανί», οι Αγροτικοί Σύλλογοι Τυρνάβου και Δαμασίου, εκπρόσωποι της διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Τυρνάβου Κώστας Πάτσικας, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο ΣάμερΑμάρι, καθώς και πολλοί πολίτες.

Η σύσκεψη εξέφρασε ομόθυμα την αγανάκτηση και την αποφασιστικότητα της τοπικής κοινωνίας να μην επιτρέψει την υποβάθμιση της περιοχής και την περαιτέρω απογύμνωση των δημόσιων υπηρεσιών.

Το κείμενο που πρότεινε η Δημοτική Αρχή υιοθετήθηκε ομόφωνα από το σώμα της σύσκεψης και θα κατατεθεί σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποτελέσει ψήφισμα του Δήμου Τυρνάβου και κοινό κείμενο υπογραφής των φορέων και συλλογικοτήτων.

Παράλληλα, με πρόταση του Συλλόγου συνταξιούχων ΙΚΑ, αποφασίστηκε:

• Μεγάλη κινητοποίηση αύριο, Παρασκευή, στις 9:00 π.μ. έξω από το κατάστημα των ΕΛΤΑ στον Τύρναβο.

• Μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στην Κεντρική Διοίκηση των ΕΛΤΑ στη Λάρισα, με αίτημα την άμεση ανάκληση της απόφασης.

• Συντονισμός ενεργειών με άλλους Δήμους και φορείς της περιοχής που αντιμετωπίζουν ανάλογες εξελίξεις.

Στο κλείσιμό του ο δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής δήλωσε:

"Δεν θα επιτρέψουμε το κλείσιμο του ταχυδρομείου, δεν θα δεχτούμε άλλη υποβάθμιση του τόπου μας.

Ο Δήμος Τυρνάβου θα σταθεί αποφασιστικά στο πλευρό των εργαζομένων και των κατοίκων, διεκδικώντας σύγχρονες, δημόσιες και προσβάσιμες υπηρεσίες για όλους".

Παράλληλα ο δήμαρχος κάλεσε σε μαζική συμμετοχή στην αυριανή κινητοποίηση.