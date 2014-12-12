Φωτιά ξέσπασε, κάτω από άγνωστες συνθήκες, και καίει ξερά χόρτα στο ύψος του Μελισσοχωρίου, δίπλα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας το μεσημέρι της Δευτέρας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας με συνολικά πέντε οχήματα, ενώ εκεί βρίσκονται και δυνάμεις της αστυνομίας για τον συντονισμό της κυκλοφορίας στα δυο ρεύματα.

kosmoslarissa.gr