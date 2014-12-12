Εργασίες θα πραγματοποιούνται από νωρίς το πρωί (7.00 πμ) στην οδό Ίωνος Δραγούμη, καθώς σήμερα, Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, από τον Δήμο Λαρισαίων και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Υπενθυμίζεται ότι η αυριανή εναρκτήρια εκδήλωση «μεταμορφώνει» την οδό Ι. Δραγούμη σε έναν υπαίθριο θερινό κινηματογράφο, με την προβολή της ταινίας να ξεκινά στις 8 μ.μ.

Ωστόσο, οι εργασίες θα έχουν ξεκινήσει νωρίτερα, από το πρωί της Τρίτης και για τον λόγο αυτό καλούνται οι πολίτες να μην σταθμεύσουν τα οχήματά τους στη συγκεκριμένη οδό.