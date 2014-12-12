Λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης μέτρων βραχοπροστασίας κλειστή θα παραμένει σήμερα και αύριο η παλιά εθνική οδός στην Κοιλάδα των Τεμπών από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων, στο διάστημα αυτό, θα εκτελείται μέσω των σηράγγων.

Η ανακοίνωση:

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, ύστερα από απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης μέτρων βραχοπροστασίας στην περιοχή της Κοιλάδας των Τεμπών, θα ισχύσουν οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

∙ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις στην Κοιλάδα των Τεμπών (τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς), από τον κόμβο Αμπελακίων έως τον κόμβο Ομολίου, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025 και την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 κατά τις ώρες από 07:00΄ έως 19:00΄.

Η αποκλειόμενη κυκλοφορία θα εξυπηρετείται μέσω του τμήματος του Αυτοκινητόδρομου από τον Α/Κ Ευαγγελισμού (χ/θ 377+176) έως τον Η-Α/Κ Ραψάνης (χ/θ 391+108), στο οποίο περιλαμβάνονται οι σήραγγες Τεμπών Τ1 και Τ2.