Κλειστός ο θερινός κινηματογράφος από 10 έως 17 Αυγούστου
Σινεμά | 08 Αυγ 2025, 11:30
Κλειστός θα είναι ο θερινός κινηματογράφος του Δήμου Λαρισαίων Σινέ Μύλος ”Μπαρμπής Βοζαλής” το διάστημα από 10 έως 17 Αυγούστου 2025, επομένως δεν θα πραγματοποιηθούν προβολές.
Οι προβολές θα συνεχιστούν κανονικά, αλλά σε νέα ώρα, στις 21:30, από τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, με την ταινία “Ο σπόρος της Ιερής συκιάς”.
