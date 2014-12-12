Από την Αντιδημαρχία Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και Δημοτικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι ο δημοτικός χώρος στάθμευσης για δίκυκλα οχήματα (μηχανάκια) στην οδό Παπαναστασίου, θα παραμείνει κλειστός από σήμερα Παρασκευή 19/9 στις 15:00μμ έως Σάββατο 20/9 15:00, καθώς και την Τετάρτη 24/9 από τις 7:00 πμ έως 13:00 μμ, λόγω προγραμματισμένων εργασιών.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να δείξουν υπομονή και κατανόηση, καθώς και να μην σταθμεύσουν τα οχήματά τους, κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα, στο συγκεκριμένο χώρο.