Από τον Δήμο Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι σήμερα, Σάββατο 8 Νοεμβρίου, η ΔΕΥΑΛ θα προχωρήσει σε εργασίες αποκατάστασης ασφαλτόστρωσης των τομών εκσκαφής που απαιτήθηκαν για την αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης της οδού Παναγούλη, στο πλαίσιο του έργου «Αντικατάσταση Αγωγών Ύδρευσης σε τμήματα των οδών Γεωργιάδου, Δήμητρας, Ηρ. Πολυτεχνείου, Καρδίτσης».

Για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 59510/07-11-2025 έγκριση άδειας προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας του Δήμου Λαρισαίων, το Σάββατο 08-11-2025 από 7:00 πμ έως 17:00 μμ θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας της οδού Παναγούλη, από την οδό Ιουστινιανού έως την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη θέση αποτελεί κεντρικό σημείο της πόλης με έντονο κυκλοφοριακό φόρτο, παρακαλούμε για την προσοχή και την κατανόηση των δημοτών για το διάστημα εκτέλεσης των εργασιών, όπως επίσης και για τη χρήση εναλλακτικών διαδρομών από τους οδηγούς, όπου αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να αποφευχθεί κατά το δυνατό η κυκλοφοριακή συμφόρηση.