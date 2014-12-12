Σε απολογία κλήθηκαν σήμερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν. Λάρισας με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις που είχαν γίνει στις αρχές του τρέχοντος έτους στο μπλόκο της Γυρτώνης.

Αντίστοιχες κλήσεις σε απολογία έχουν λάβει και αγρότες από την Καρδίτσα για την συμμετοχή τους στο μπλόκο του Ε-65, όπως αναφέρουν τα μέλη της Διοίκησης της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 28 Ιανουαρίου του 2026 έχει προσδιοριστεί δικάσιμος στη Λάρισα με κατηγορούμενους τρία μέλη του Προεδρείου της Ομοσπονδίας και άλλους τρεις αγρότες, μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Μπλόκου στον Πλατύκαμπο το 2024.

Με αφορμή τις συγκεκριμένες εξελίξεις η Διοίκηση της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας υπογραμμίζει ότι “η Κυβέρνηση μπροστά στην αγανάκτηση και οργή που έχει φέρει η πολιτική της στους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και στον φόβο της για μεγάλες κινητοποιήσεις που έρχονται το επόμενο διάστημα επιστρατεύει τον αυταρχισμό και την ποινικοποίηση των αγώνων για να μας σταματήσει.

Η ζωή και το μέλλον μας σήμερα τίθεται σε αμφισβήτηση από την στάση πληρωμών που έχει κηρύξει η Κυβέρνηση, την ΚΑΠ που είναι εργαλείο συγκέντρωσης γης και παραγωγής σε λίγα χέρια και το βλέπουμε πλέον καθημερινά και τις πολιτικές των κυβερνήσεων που στάθηκαν εχθρικές απέναντι μας.

Μόνη λύση και διέξοδος είναι ο οργανωμένος συλλογικός μαζικός αγώνας μας πανελλαδικά συντονισμένος μέσω της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Το αγροτικό κίνημα δεν τρομοκρατείται, δεν υποκύπτει και δεν υποχωρεί”, καταλήγει η Ομοσπονδίας κάνοντας αναφορά και στην συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι στην Αθήνα, με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ. Τσιάρα για τα τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες στο ν. Λάρισας.

Iωάννης Γιάτσιος (ertnews.gr)