Κλιμάκιο της Φυτοϋγειονομικής Υπηρεσίας του Βιετνάμ, αποτελούμενο από ειδικούς εμπειρογνώμονες, επισκέφθηκε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με σκοπό να διαπιστώσει από κοντά το φυτοϋγειονομικό καθεστώς των ελληνικών οπωρώνων ακτινιδίου, καθώς και να αξιολογήσει την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των φυτοϋγειονομικών ελέγχων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από τον οπωρώνα έως και το συσκευαστήριο.

Την αντιπροσωπεία συνόδευαν εκπρόσωποι του ΥΠΑΑΤ και συγκεκριμένα ο Προϊστάμενος του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ κ. Χρήστος Αραμπατζής, η γεωπόνος του ιδίου τμήματος κ. Σταυρούλα Ιωαννίδου και ο ερευνητής του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου Δρ. Δημήτρης Παπαχρήστος.

Την αντιπροσωπεία συνόδευσε ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας κ. Δημήτρης Τσέτσιλας, ο Γενικός Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας Δρ. Δημήτριος Σταυρίδης, η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Φυτοπροστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοΰγειονομικού Ελέγχου ΠΕ Λάρισας κ. Αναστασία Σταματοπούλου, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Τεμπών κ. Νικ. Μητσογιάννης και ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πυργετού κ. Αθανάσιος Ευθυμίου.

Αρχικά, η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε αγρούς ακτινιδίων στην ευρύτερη περιοχή του Πυργετού, του Δήμου Τεμπών, προκειμένου να διαπιστώσει τη φυτοϋγειονομική κατάσταση των καλλιεργειών και να ενημερωθεί για τον τρόπο εφαρμογής των επισκοπήσεων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας που εφαρμόζει η χώρα μας.

Στη συνέχεια, ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους του συσκευαστηρίου ακτινιδίων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πυργετού, όπου τα μέλη της αντιπροσωπείας ενημερώθηκαν αναλυτικά για τη διαδικασία συσκευασίας, ελέγχου ποιότητας και τελικής πιστοποίησης των εξαγόμενων προϊόντων.

Η Βιετναμέζικη Αντιπροσωπεία αποκόμισε ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις από τις επισκέψεις που πραγματοποίησε στους οπωρώνες και συσκευαστήρια, καθώς και από το υψηλό επίπεδο οργάνωσης και επιστημονικής επάρκειας των αρμοδίων υπηρεσιών.

Οι φυτοϋγειονομικές υπηρεσίες εφαρμόζουν με συνέπεια όλα τα προβλεπόμενα διεθνή πρωτόκολλα για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διεύρυνση των εξαγωγικών δυνατοτήτων της Θεσσαλίας.

Τα θετικά σχόλια που διατυπώθηκαν, από τη Βιετναμέζικη Αντιπροσωπεία για την ποιότητα των ελέγχων, θέτουν ισχυρές βάσεις για τη μελλοντική ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βιετνάμ στον τομέα των αγροτικών εξαγωγών, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη διεθνή εικόνα και την εξωστρέφεια της θεσσαλικής αγροτικής παραγωγής.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμβάλλει συνεχώς με συντονισμένες προσπάθειες, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών της, στην προώθηση των ποιοτικών θεσσαλικών προϊόντων σε νέες αγορές, καθώς και στη στήριξη των παραγωγών και εξαγωγέων της περιοχής.