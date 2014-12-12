Πανεπαρχιακή σύσκεψη των αγροκτηνοτροφικών συλλόγων της Ελασσόνας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ελασσόνας όπου ακολούθησε ενημέρωση για την συνάντηση της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πριν δύο ημέρες στην Αθήνα.

Οι απαντήσεις του Υπουργείου που δεν δεσμεύτηκε για ημερομηνίες και ποσά όσον αφορά τις πληρωμές στο Μέτρο 23, στα βιολογικά, στα οικολογικά ενώ δεν συνιστά το εμβόλιο ως λύση για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη αντίδραση από τη πλευρά των παραγωγών που όπως τόνισαν "ακόμη και στο αίτημα για δόσεις στο ρεύμα και στην εφορία δεν ανταποκρίθηκε ούτε στο ελάχιστο η κυβέρνηση", την ώρα μάλιστα που κόβεται το ρεύμα για μικροποσά σε αγρότες και κτηνοτρόφους.

Ομόφωνα οι εκπρόσωποι των αγροκτηνοτροφικών φορέων και των παραγωγών αποφάσισαν να αιτηθούν:

-Να κλιμακωθεί ο αγώνας το επόμενο διάστημα με συλλαλητήρια και μπλόκα

-Να υπάρξει πρωτοβουλία σύγκλισης και κοινής συμπόρευσης (τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου αναμένεται να γίνει κλειστή σύσκεψη) με τις υπόλοιπες ομοσπονδίες και τις συντονιστικές επιτροπές για περιοδεία σε χωριά, ενημέρωση και συλλαλητήριο

-Να πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο με αγροτικά οχήματα το επόμενο χρονικό διάστημα από τους αμυγδαλοπαραγωγούς στη Λάρισα

-Να υπάρξει νομική υποστήριξη στα δίκαια αιτήματα των παραγωγών

-Να ζητηθεί να γίνει στάση πληρωμών στους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ

-Να απαιτηθεί στη νέα ΚΑΠ να συνδεθούν οι επιδοτήσεις με τη πραγματική παραγωγή

-Να γίνει συλλαλητήριο με την Ενωτική Ομοσπονδία

-Να τιμωρηθούν ποινικά οι υπεύθυνοι του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

-Να αποζημιωθούν άμεσα κτηνοτρόφοι και αγρότες

-Οι κτηνοτρόφοι που τους θανάτωσαν τα ζώα να μπορούν μέσω ειδικού προγράμματος της ΔΥΠΑ να απασχοληθούν στο δημόσιο τομέα για ένα χρονικό διάστημα

Το παρών έδωσαν τα μέλη του αγροκτηνοτροφικού συλλόγου Ολύμπου, του αγροκτηνοτροφικού συλλόγου Σαρανταπόρου, του συλλόγου Δενδροκαλλιεργητών Δομενίκου, του Πανεπαρχιακού Αγροκτηνοτροφικού Συνδέσμου Ελασσόνας, του Συλλόγου Αμβυκούχων-Αμπελουργών επαρχίας Ελασσόνας, της ομάδας Κελυφωτών επαρχίας Ελασσόνας, του Καπνικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελασσόνας, της Ένωσης Ελασσόνας ενώ σε χαιρετισμό προχώρησε ο Δήμαρχος Ελασσόνας Νίκος Γάτσας.

Τέλος έδωσαν το παρών και κτηνοτρόφοι από τα Πλατανούλια που τους θανάτωσαν τα ζώα λόγω της ευλογιά.

