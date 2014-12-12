Σοβαρό θεσμικό και λειτουργικό κενό εντοπίζει ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και Βουλευτής Λάρισας κ. Βασίλης Κόκκαλης, καταθέτοντας κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τη διοικητική «ακεφαλία» του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ο κ. Κόκκαλης κάνει λόγο για έναν Οργανισμό «χωρίς νόμιμο δικαίωμα υπογραφής» και επισημαίνει τον κίνδυνο πλήρους παράλυσης κρίσιμων λειτουργιών, γεγονός που, όπως υπογραμμίζει, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε καθυστέρηση ή απώλεια κοινοτικών πόρων για προγράμματα του ΠΑΑ και δράσεις καινοτομίας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στην ερώτησή του, από τις 17 Ιουλίου 2025 ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ λειτουργεί χωρίς Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ στις 17 Οκτωβρίου 2025 συμπληρώθηκε το τρίμηνο που ο νόμος επιτρέπει τη λειτουργία συλλογικών οργάνων χωρίς μέλος τους.

Αυτό σημαίνει ότι από εκείνη την ημερομηνία και μετά, το Διοικητικό Συμβούλιο στερείται νόμιμης δυνατότητας συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων, καθιστώντας ουσιαστικά αδύνατη την άσκηση διοικητικών αρμοδιοτήτων.

Ο Λαρισαίος Βουλευτής επικαλείται τις διατάξεις του νόμου 5035/2023 για τη λειτουργία του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), επισημαίνοντας ότι μετά την παρέλευση του τριμήνου, η συνέχιση λειτουργίας χωρίς αναπλήρωση του Προέδρου συνιστά παράβαση του νόμου.

Επιπλέον, εκφράζει αμφιβολίες για τη νομιμότητα των εξουσιοδοτήσεων υπογραφής που είχαν δοθεί από τον πρώην Πρόεδρο κ. Αθανάσιο Φιλιππή, πριν την αποχώρησή του, καθώς αυτές μπορεί να μην ισχύουν πλέον.

Ο κ. Κόκκαλης τονίζει ότι η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει τον Οργανισμό σε διοικητική παράλυση, επηρεάζοντας την έγκριση πράξεων, τη λειτουργία προγραμμάτων και την εξυπηρέτηση αγροτών, ερευνητών και παραγωγικών φορέων που συνεργάζονται με τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

«Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ αποτελεί οργανισμό–κλειδί για την αγροτική ανάπτυξη, την επιστημονική έρευνα και τον ελεγκτικό μηχανισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας», σημειώνει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «δεν μπορεί να παραμένει ακέφαλος, τη στιγμή που η εύρυθμη λειτουργία του συνδέεται άμεσα με την εθνική στρατηγική για τα τρόφιμα, την καινοτομία και την αγροτική εκπαίδευση».

Ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης ζητά από τον Υπουργό να δώσει σαφείς απαντήσεις στα εξής:

Για ποιο λόγο δεν έχει ακόμη εκδοθεί απόφαση διορισμού νέου Προέδρου του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ποιο είναι το ισχύον καθεστώς διοίκησης του Οργανισμού, δεδομένου ότι δεν υπάρχει νόμιμο δικαίωμα υπογραφής.

Ποιες ενέργειες προτίθεται να κάνει το Υπουργείο για την άμεση αποκατάσταση της διοικητικής νομιμότητας.

Ποιες πράξεις ή αποφάσεις έχουν καθυστερήσει λόγω της κατάστασης και αν έχει υπάρξει οικονομική ζημία ή απώλεια ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Ο κ. Κόκκαλης καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στον ορισμό νέας διοίκησης, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Οργανισμού, η συνέχιση των προγραμμάτων και η αξιοπιστία του κράτους απέναντι στους παραγωγούς και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.