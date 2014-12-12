Κάλεσμα στην κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ΕΑΚ Λάρισας, απηύθυνε ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, κατά τη συνάντησή του με τη διοίκηση του Αθλητικού Συλλόγου Λάρισας «Πελασγός».

Ο κ. Κόκκαλης άκουσε με προσοχή τα αιτήματα και την αγωνία τόσο του προέδρου κ. Γιάννη Κουτσιώρα, όσο και των παρευρισκόμενων μελών, οι οποίοι εστίασαν στο μεγάλο πρόβλημα της μη λειτουργικότητας του αθλητικού κέντρου που έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να αθληθούν πλήθος παιδιών!

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Λαρισαίος βουλευτής έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ο Πελασγός είναι η μοναδική ιστορική ομάδα στην πόλη της Λάρισας η οποία έβγαλε καταξιωμένους αθλητές και ολυμπιονίκες. Δυστυχώς τα παιδιά του Πελασγού, δεν έχουν εγκαταστάσεις, γιατί το ΕΑΚ δεν είναι λειτουργικό.

Οφείλει αφενός η κεντρική κυβέρνηση, το Υπουργείο Αθλητισμού, να χρηματοδοτήσει και να κάνει όλες τις ενέργειες για να γίνει λειτουργικό το ΕΑΚ, αλλά και δημιουργηθεί ένα μέτωπο στην πόλη της Λάρισας υπέρ του κλασσικού αθλητισμού. Η περιοχή μας έχει να διοργανώσει πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου από το 2019 κι αυτό της στερεί δυναμική.

Θα είμαι δίπλα στα παιδιά, στον αθλητισμό και να αναλάβω κάθε δυνατή κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για να υποστηρίξω την προσπάθειά τους» κατέληξε.