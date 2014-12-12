Σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο αποζημιώθηκαν οι μελισσοκόμοι που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες «Daniel» και «Elias» τον Σεπτέμβριο του 2023, θέτει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δύο κακοκαιρίες προκάλεσαν απώλεια 110.000 μελισσιών και εκτεταμένες ζημιές σε εξοπλισμό και υποδομές. Την περίοδο εκείνη, τόσο ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης όσο και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος είχαν διαβεβαιώσει πως οι αποζημιώσεις θα ανέρχονταν σε 70 ευρώ ανά μελισσοσμήνος και 30 ευρώ ανά κυψέλη, με πολύ χαμηλή ασφαλιστική εισφορά (0,53 ευρώ).

Ωστόσο, όπως καταγγέλλει ο κ. Κόκκαλης, οι τελικές πληρωμές του ΕΛΓΑ ουδεμία σχέση είχαν με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Συγκεκριμένα, τα ποσά περιορίστηκαν στα 59 ευρώ ανά μελισσοσμήνος και περίπου 19 ευρώ ανά κυψέλη. Επιπλέον, στα πορίσματα ζημίας που κοινοποιήθηκαν στους μελισσοκόμους εφαρμόστηκε οριζόντια περικοπή 40% στον αριθμό των κυψελών που δηλώθηκαν ως κατεστραμμένες.

Παράλληλα, δύο χρόνια μετά τις θεομηνίες, δεν έχει δοθεί επίσημη διευκρίνιση για τα ακριβή ποσά αποζημίωσης, ενώ οι καταβολές εμφανίζονται μειωμένες σε πολλές περιπτώσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην καθυστέρηση εφαρμογής του Μέτρου 5.2 (Αναπλήρωση Ζωικού Κεφαλαίου – Μελισσοσμήνη), το οποίο θα έπρεπε να στηρίξει όσους έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο. Αν και η σχετική υπουργική απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ από τον Φεβρουάριο του 2024, η υλοποίηση καθυστερεί αδικαιολόγητα, την ώρα που πολλοί μελισσοκόμοι έχουν ήδη αναγκαστεί να προχωρήσουν σε αγορές με ίδια κεφάλαια ή μέσω δανεισμού.

Ο κ. Κόκκαλης, απευθυνόμενος στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητά να αποσαφηνιστεί:

Ποια είναι τελικά τα ποσά αποζημιώσεων ανά μελισσοσμήνος και κυψέλη.

Γιατί εφαρμόστηκε περικοπή στον αριθμό των κυψελών.

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Μέτρου 5.2.

«Η καθυστέρηση και η μείωση των ενισχύσεων δημιουργούν ασφυκτική οικονομική πίεση σε έναν κλάδο που έχει ήδη πληγεί ανεπανόρθωτα», τονίζει χαρακτηριστικά ο βουλευτής.