«Εδώ και πάνω από έναν χρόνο, οι κτηνοτρόφοι δίνουν μάχη επιβίωσης μόνοι τους, χωρίς καμία στήριξη, χωρίς οικονομικά εργαλεία, χωρίς στοιχειώδη κρατική μέριμνα. Ένας ολόκληρος κλάδος, που αποτελεί θεμέλιο της αγροτικής παραγωγής, έχει αφεθεί στην τύχη του από μια κυβέρνηση που γυρίζει προκλητικά την πλάτη του». Τα παραπάνω τονίζει μεταξύ άλλων ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, με αφορμή την ανεξέλεγκτη τροπή που έχει λάβει η ευλογία των αιγοπροβάτων.

Ο κ. Κόκκαλης προσθέτει επίσης πως «με τη στάση της, η κυβέρνηση δεν απλώς αδιαφορεί – υπογράφει την οριστική καταδίκη της ελληνικής κτηνοτροφίας. Χιλιάδες κτηνοτρόφοι, που επλήγησαν ανεπανόρθωτα από τις ζωονόσους, παραμένουν απλήρωτοι για τις ζωοτροφές και το ζωικό τους κεφάλαιο, βυθίζονται στα χρέη και βλέπουν τον μόχθο τους να καταστρέφεται, ενώ το κράτος σφυρίζει αδιάφορα.

Οι μεγαλόστομες κυβερνητικές εξαγγελίες, οι υποσχέσεις, οι φιέστες και οι φωτογραφίες αποδεικνύονται φθηνά επικοινωνιακά τρικ. Η αλήθεια είναι αμείλικτη: ούτε ένα ευρώ δεν έχει φτάσει μέχρι σήμερα στους ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ελληνική ύπαιθρο.

Η πολιτική της ψεύτικης εικόνας και της «επικοινωνίας χωρίς περιεχόμενο» δεν μπορεί πλέον να κρύψει την ωμή πραγματικότητα: η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τους παραγωγούς, έχει εγκαταλείψει την περιφέρεια, έχει εγκαταλείψει την ίδια τη ζωή στην ύπαιθρο.

Η υπομονή τελείωσε. Η ανοχή εξαντλήθηκε. Οι κτηνοτρόφοι δεν αντέχουν άλλο εμπαιγμό. Απαιτούν άμεσες πράξεις, ουσιαστική στήριξη, πραγματικές λύσεις. Όχι άλλα ψέματα, όχι άλλα επικοινωνιακά τεχνάσματα».