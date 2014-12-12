Με σκληρή γλώσσα ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας την για αδιαφορία, καθυστερήσεις και συγκάλυψη σκανδάλων στις αποζημιώσεις των πληγέντων από την κακοκαιρία Daniel. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι η αγροτική παραγωγή και η κτηνοτροφία της Θεσσαλίας καταρρέουν, ενώ η κυβέρνηση αρνείται να αξιοποιήσει διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία στήριξης.

Αναλυτικά η δήλωσή του: «Δύο ολόκληρα χρόνια μετά το πέρασμα του Daniel, η Θεσσαλία παραμένει εγκαταλελειμμένη. Εκατοντάδες καλλιέργειες στο νομό Λάρισας δεν έχουν αποζημιωθεί, το φυτικό κεφάλαιο στις δενδρώδεις καλλιέργειες παραμένει απλήρωτο, και οι παραγωγοί βλέπουν τον κόπο τους να χάνεται στο κενό.

Δύο χρόνια μετά, η γέφυρα του Παλαιόπυργου παραμένει κατεστραμμένη, στην Αμπελιά Φαρσάλων δεν έχει γίνει το παραμικρό και η αγροτική οδοποιία στα παρακάρλια και σε καίριες περιοχές των Δήμων Αγιάς και Κιλελέρ είναι ακόμη ανύπαρκτη. Αυτή είναι η θλιβερή εικόνα μιας κυβέρνησης που υπόσχεται, αλλά δεν πράττει.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, βγαίνουν καθημερινά στο φως αποκαλύψεις για σκανδαλώδεις αποζημιώσεις. Κάποιοι έβαλαν το χέρι στο μέλι, πήραν χρήματα που δεν δικαιούνταν και μέχρι σήμερα η κυβέρνηση κρύβει τα ονόματά τους. Οι πολίτες της Λάρισας έχουν δικαίωμα να ξέρουν ποιοι έκλεψαν από τον ιδρώτα των παραγωγών.

Την ίδια στιγμή, η κτηνοτροφία μας βυθίζεται. Η ευλογιά αποδεκατίζει τα κοπάδια, οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση και η πολιτεία παρακολουθεί αμέτοχη. Μόλις χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε επίσημα: χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν! Ναι, υπάρχουν! Μόνο που η ελληνική κυβέρνηση επιμένει να τα αγνοεί, αφήνοντας τη Θεσσαλία να μαραζώνει.

Η κοροϊδία πρέπει να τελειώσει εδώ. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας απαιτούν δικαιοσύνη, αποζημιώσεις και έργα. Η κυβέρνηση οφείλει τώρα –όχι αύριο– να δώσει λύσεις».