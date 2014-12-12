Με ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωσή του, ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, καταγγέλλει ότι ο μοναδικός στεφανιογράφος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας – ενός από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας – παραμένει εκτός λειτουργίας από χθες, 12 Αυγούστου, σύμφωνα με καταγγελίες ασθενών.

Ο κ. Κόκκαλης κάνει λόγο για «αδιανόητη» κατάσταση, τονίζοντας ότι η βλάβη αφήνει ολόκληρο τον νομό Λάρισας εντελώς ακάλυπτο απέναντι σε επείγοντα καρδιολογικά περιστατικά, γεγονός που – όπως υπογραμμίζει – θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Στρέφοντας τα πυρά του προς τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη, καλεί την πολιτική ηγεσία να «αφήσει τις δικαιολογίες και να δώσει τώρα λύση», επισημαίνοντας πως «οι πολίτες της Λάρισας δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας και δεν θα ανεχτούν άλλη κοροϊδία».

Αναλυτικά η δήλωσή του: «Είναι αδιανόητο, τον Αύγουστο του 2025, ο μοναδικός στεφανιογράφος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας – ενός από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας – να βρίσκεται σύμφωνα με καταγγελίες ασθενών εκτός λειτουργίας από χθες, 12 Αυγούστου, αφήνοντας τον νομό Λάρισας εντελώς ακάλυπτο απέναντι σε επείγοντα καρδιολογικά περιστατικά. Η αδράνεια και η ανευθυνότητα του Υπουργείου Υγείας θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Καλώ τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη να αφήσει τις δικαιολογίες και να δώσει ΤΩΡΑ λύση. Οι πολίτες της Λάρισας δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας και δεν θα ανεχτούν άλλη κοροϊδία» καταλήγει.