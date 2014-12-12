Σκληρή κριτική κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, στη Βουλή, με αφορμή την αποτυχία της χώρας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Κόκκαλης κατήγγειλε ότι η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα βρίσκεται «στα χειρότερα της», μεταφέροντας μάλιστα την αγωνία των αγροτών της Θεσσαλίας:

«Τέτοια χάλια πρώτη φορά στον πρωτογενή τομέα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε το σχέδιο δράσης που κατέθεσε η κυβέρνηση, κρίνοντάς το «ανεπαρκές». Όπως είπε, «το έγγραφο της Κομισιόν δεν είναι καμπανάκι, είναι καμπάνα», προειδοποιώντας ότι αν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί, οι αγρότες κινδυνεύουν να χάσουν ακόμα και την προκαταβολή των ενισχύσεων του Οκτωβρίου.

«Η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι το σχέδιο, όπως προτείνεται, δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις. Εάν δεν υποβληθεί κατάλληλο σχέδιο δράσης, μπορεί να ανασταλούν οι πληρωμές. Και αυτό αφορά τις ζωοτροφές, τους μελισσοκόμους, τις Σπάνιες Φυλές, τη βιολογική γεωργία. Δεν είναι κινδυνολογία, είναι η πραγματικότητα», τόνισε.

Ο βουλευτής ζήτησε ξεκάθαρες απαντήσεις από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Τσιάρα, απαιτώντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα: «Ο τίμιος αγρότης και κτηνοτρόφος δεν ενδιαφέρεται αν κάποιοι παρανόμησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έφταιξαν οι ίδιοι σε τίποτα. Αυτό που θέλουν να ξέρουν είναι: πότε θα πληρωθούν; Σε ένα μήνα, σε δύο, σε τρεις; Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν θέμα επιβίωσης».

Αντί για δεσμεύσεις, όμως, η απάντηση του κ. Τσιάρα περιορίστηκε σε διαβεβαιώσεις για «ελέγχους» και «μεγάλη προσπάθεια». Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι οι καθυστερήσεις στις πληρωμές οφείλονται στη διαδικασία διασταυρωτικών ελέγχων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω καθυστερήσεων.

Ο κ. Κόκκαλης επανήλθε κατηγορώντας την κυβέρνηση για ωραιοποίηση της κατάστασης: «Το γεγονός ότι πήρατε παράταση σημαίνει ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν μπορεί να κρύβεστε πίσω από τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ για να δικαιολογείτε την αδράνειά σας. Οι αγρότες περιμένουν πληρωμές εδώ και μήνες και εσείς τους μιλάτε για σχέδια δράσης και ελέγχους».

Το πολιτικό συμπέρασμα είναι σαφές: ενώ οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε οικονομική ασφυξία, η κυβέρνηση συνεχίζει να ροκανίζει τον χρόνο, επικαλούμενη διαδικαστικά εμπόδια και μεταθέτοντας τις ευθύνες. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι η χώρα κινδυνεύει να χάσει κοινοτικά κονδύλια δισεκατομμυρίων εξαιτίας ανικανότητας και κακοδιαχείρισης.