Έξι και πλέον μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία που είχε δεσμευθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025», επικρατεί απόλυτη σιωπή.

Ούτε προσωρινοί πίνακες, ούτε χρονοδιάγραμμα, ούτε καν μια στοιχειώδης ενημέρωση προς τους πολίτες που υπέβαλαν αιτήσεις με την ελπίδα να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα που η ίδια η κυβέρνηση διαφήμισε ως «κορωνίδα της πράσινης μετάβασης».

Το θέμα έφερε εκ νέου στη Βουλή ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, με ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κάνοντας λόγο για «αδικαιολόγητη καθυστέρηση», «θεσμική σιωπή» και «πολιτική εγκατάλειψη της Θεσσαλίας».

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025» ξεκίνησε με πολλές τυμπανοκρουσίες στις 8 Ιανουαρίου 2025. Σύμφωνα με την προκήρυξη, η αξιολόγηση θα ολοκληρωνόταν έως τις 20 Μαρτίου, ώστε τα έργα να ξεκινήσουν άμεσα, δεδομένου ότι χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Μάιο του 2026.

Ωστόσο, βρισκόμαστε στα μέσα Οκτωβρίου και δεν έχει δημοσιευτεί ούτε ένα επίσημο αποτέλεσμα. Παρά τις υποσχέσεις της Υφυπουργού Ενέργειας Αλεξάνδρας Σδούκου, που από τη Λάρισα τον περασμένο Φεβρουάριο είχε ανακοινώσει «ειδική μέριμνα για τη Θεσσαλία» με 94 εκατ. ευρώ δεσμευμένα για πληγείσες περιοχές και επιδοτήσεις έως και 100%, η πραγματικότητα αποδεικνύει το αντίθετο: κανένας πόρος δεν έχει ενεργοποιηθεί.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η Θεσσαλία, που επλήγη επανειλημμένα από φυσικές καταστροφές – πλημμύρες το 2023, θερμικά κύματα το 2024 – παραμένει εγκλωβισμένη σε καθεστώς διοικητικής αδράνειας.

Οι πολίτες που είδαν τα σπίτια τους να καταστρέφονται ή να καθίστανται ενεργειακά ανεπαρκή, περιμένουν εδώ και μήνες την ενεργοποίηση ενός προγράμματος που υποτίθεται πως θα έφερνε ανακούφιση και αναγέννηση στις πληγείσες περιοχές.

Ο κ. Κόκκαλης τονίζει ότι η καθυστέρηση δεν είναι τεχνικό ζήτημα, αλλά πολιτική επιλογή εγκατάλειψης μιας περιφέρειας που δοκιμάστηκε σκληρά, την ώρα που η κυβέρνηση «αναλώνεται σε επικοινωνιακές φιέστες και όχι σε πραγματικά έργα».

Την ίδια στιγμή, μηχανικοί και τεχνικά γραφεία που επένδυσαν χρόνο και χρήμα για τη σύνταξη φακέλων, μελετών και ενεργειακών πιστοποιητικών, βρίσκονται αντιμέτωποι με οικονομική ασφυξία.

Χωρίς να γνωρίζουν αν και πότε θα προχωρήσει η αξιολόγηση, δεν μπορούν να προγραμματίσουν έργα ούτε να καλύψουν τις ίδιες τους τις υποχρεώσεις.

Η αγορά των δομικών και ενεργειακών υλικών, που θα έπρεπε ήδη να «κινείται» μέσω της υλοποίησης χιλιάδων παρεμβάσεων, παραμένει στάσιμη. Το «Εξοικονομώ» που υποτίθεται θα αποτελούσε μοχλό ανάπτυξης, μετατράπηκε σε σύμβολο κυβερνητικής αναξιοπιστίας.

Η καθυστέρηση δεν είναι μόνο κοινωνικά επώδυνη, αλλά και οικονομικά επικίνδυνη.

Το Ταμείο Ανάκαμψης προβλέπει αυστηρά χρονοδιαγράμματα και ορόσημα, με την τελική προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων τον Μάιο του 2026.

Η μη τήρηση των δεσμεύσεων μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια πολύτιμων κονδυλίων, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο το πρόγραμμα, αλλά και την αξιοπιστία της χώρας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Λαρισαίος Βουλευτής υπογραμμίζει ότι η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών στη Θεσσαλία «δεν είναι απλώς εργαλείο βιωσιμότητας, αλλά ανάγκη επιβίωσης».

Σε μια περιοχή που δοκιμάζεται από την κλιματική κρίση, τις πλημμύρες και τα ακραία φαινόμενα, η απουσία δράσης συνιστά πολιτική και κοινωνική αδιαφορία.

Ο κ. Κόκκαλης καλεί τον Υπουργό να απαντήσει:

• Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος;

• Πώς θα στηριχθούν οι επαγγελματίες που έχουν πληγεί;

• Και πώς θα διασφαλιστεί ότι δεν θα χαθούν κοινοτικοί πόροι εξαιτίας της κυβερνητικής ανικανότητας;