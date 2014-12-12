Ακόμη ένα επεισόδιο κυβερνητικής ανικανότητας και ασυνέπειας καταγράφεται στον αγροτικό τομέα, καθώς παραμένουν απλήρωτοι οι κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στη δράση Π3-70-1.5 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων».

Παρά τις αλλεπάλληλες δεσμεύσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για εξόφληση μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, τα χρήματα δεν έχουν καταβληθεί, βυθίζοντας τους παραγωγούς σε οικονομική απόγνωση.

Ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, με νέα κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, καταγγέλλει την αθέτηση κάθε υπόσχεσης και ζητά απαντήσεις για τις σοβαρές καθυστερήσεις που απειλούν την ίδια την επιβίωση των εκτροφέων.

Σύμφωνα με την ερώτηση του κ. Κόκκαλη, η πληρωμή για το πρώτο έτος δεσμεύσεων (2024) έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί ως τις 30 Ιουνίου 2025, ενώ ακόμη και η δεύτερη, παραταθείσα προθεσμία της 15ης Οκτωβρίου 2025, που η ίδια η κυβέρνηση υποσχέθηκε, παρήλθε χωρίς καμία ενέργεια.

Οι παραγωγοί, όπως τονίζει, έχουν τηρήσει όλες τις συμβατικές τους υποχρεώσεις από τον περασμένο Μάιο, όμως το Υπουργείο εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται ούτε στα στοιχειώδη.

Η δράση αφορά πενταετές πρόγραμμα ενίσχυσης της διατήρησης των αυτόχθονων φυλών ζώων, που ανήκει στον 2ο πυλώνα της ΚΑΠ (Αγροτική Ανάπτυξη) και δεν συνδέεται με τα προβλήματα των βοσκοτόπων ή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως διευκρινίζει ο βουλευτής.

Παρόλα αυτά, φαίνεται πως τεχνικές και διοικητικές δυσλειτουργίες στον Οργανισμό Πληρωμών έχουν «παγώσει» τις διαδικασίες. Ο κ. Κόκκαλης ζητά να μάθει αν υπάρχει καν το απαραίτητο λογισμικό ώστε να είναι τεχνικά δυνατή η πληρωμή, αφήνοντας σαφή υπαινιγμό για ανικανότητα και προχειρότητα στη διαχείριση του συστήματος.

Η αθέτηση των πληρωμών έχει οδηγήσει χιλιάδες εκτροφείς σε οικονομική ασφυξία, καθώς αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους απέναντι σε προμηθευτές, τράπεζες και φορολογικές αρχές. Πολλοί μάλιστα κινδυνεύουν να διακόψουν τη δραστηριότητά τους, χάνοντας την ενίσχυση για όλη την πενταετία.

Όπως σημειώνει ο Λαρισαίος βουλευτής, η στάση της κυβέρνησης έχει τραγικές συνέπειες για τις τοπικές κοινωνίες και την εθνική οικονομία, πλήττοντας καίρια τον πρωτογενή τομέα που ήδη δοκιμάζεται από την ακρίβεια και τις φυσικές καταστροφές.

Ο κ. Κόκκαλης καλεί τον αρμόδιο Υπουργό να απαντήσει:

Γιατί δεν έγινε η πληρωμή ούτε ως τις 15 Οκτωβρίου;

Υπάρχει έτοιμο το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Ποια είναι η νέα ημερομηνία εξόφλησης για το 2024;

Πότε και με ποιο ποσοστό θα δοθεί η προκαταβολή του 2025;