Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την αδράνεια και την έλλειψη μέτρων προστασίας των κτηνοτρόφων που πλήττονται από τον καταρροϊκό πυρετό ασκεί ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Τσιάρα.

Ο κ. Κόκκαλης καταγγέλλει ότι οι εστίες της νόσου πολλαπλασιάζονται με ανησυχητικούς ρυθμούς, ενώ το Υπουργείο «σιωπά» και περιορίζεται σε αποσπασματικά μέτρα απαγόρευσης μετακινήσεων, χωρίς να εφαρμόζει τα εργαλεία που η ίδια η νομοθεσία προβλέπει για στήριξη των κτηνοτρόφων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας των Ζώων, μέχρι τις 26 Αυγούστου 2025 έχουν καταγραφεί 40 επιβεβαιωμένες εστίες, με τον πραγματικό αριθμό να εκτιμάται πολύ μεγαλύτερος, αφού πολλοί παραγωγοί αποφεύγουν να δηλώσουν κρούσματα γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη αποζημίωσης.

Ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπενθυμίζει ότι, βάσει Κοινής Υπουργικής Απόφασης, υπάρχουν δυνατότητες ενίσχυσης είτε μέσω των Περιφερειών είτε απευθείας από το Υπουργείο για την προμήθεια εμβολίων και εντομοκτόνων. Ωστόσο, όπως τονίζει, «στην πράξη η κυβέρνηση δεν αξιοποιεί αυτές τις δυνατότητες, αφήνοντας τους παραγωγούς απροστάτευτους».

Η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ εντείνεται από το γεγονός ότι σε προηγούμενη ερώτηση είχε δοθεί η απάντηση πως «δεν έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος, διότι στη χειμερινή περίοδο δεν κυκλοφορούν τα έντομα-φορείς». Σήμερα όμως, εν μέσω καλοκαιριού και με την επιδημία να καλπάζει, καμία ουσιαστική ενίσχυση δεν έχει δρομολογηθεί, ενώ σε αρκετές περιοχές διαπιστώνονται ελλείψεις εμβολίων και καθυστερήσεις στην εφαρμογή προληπτικών μέτρων.

Ο κ. Κόκκαλης προειδοποιεί ότι η νόσος έχει υψηλή θνησιμότητα, προκαλεί σοβαρές αποβολές και μείωση της παραγωγής γάλακτος, με τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο για τους κτηνοτρόφους. Υπενθυμίζει μάλιστα ότι σε προηγούμενες επιζωοτίες, το 2014 και το 2020, εφαρμόστηκαν συνδυαστικά μέτρα με εμβολιασμούς και εντομοκτονίες, τα οποία αποδείχθηκαν αποτελεσματικά – σε αντίθεση με τη σημερινή κυβερνητική απραξία.

Ο Λαρισαίος βουλευτής καλεί τον Υπουργό να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις για:

την ακριβή επιδημιολογική εικόνα και τις πληγείσες περιοχές,

τα μέτρα πρόληψης που έχουν ληφθεί ή σχεδιάζονται,

την πρόθεση για οικονομική κάλυψη των δαπανών αγοράς εντομοαπωθητικών και εντομοκτόνων, με αναδρομική ισχύ από τον Μάρτιο.

«Η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα και να προστατεύσει το εισόδημα των κτηνοτρόφων, οι οποίοι για ακόμη μια φορά βρίσκονται εκτεθειμένοι σε μια καταστροφική επιζωοτία χωρίς την παραμικρή βοήθεια», υπογραμμίζει ο κ. Κόκκαλης, καταλήγοντας ότι η κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη για την απουσία συντονισμένης και αποτελεσματικής αντίδρασης.