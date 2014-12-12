Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι», το οποίο εντάχθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” και χρηματοδοτείται από το Next Generation EU.

Ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βασίλης Κόκκαλης, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «εξαπάτηση» των αγροτών.

Το πρόγραμμα, που παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2024, είχε ως στόχο να δώσει στους αγρότες τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 10 έως 50 kW στα χωράφια τους, ώστε να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος μέσω αυτοκατανάλωσης και ενεργειακού συμψηφισμού (net metering ή net billing).

Η ανταπόκριση των αγροτών υπήρξε εντυπωσιακή: πάνω από 5.300 αιτήσεις υποβλήθηκαν πανελλαδικά, με ιδιαίτερη συμμετοχή στη Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο κ. Κόκκαλης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επέβαλε εκ των υστέρων έναν περιοριστικό όρο στις προσφορές σύνδεσης που χορήγησε ο ΔΕΔΔΗΕ: αποκλεισμό έγχυσης στο δίκτυο και μόνο ταυτόχρονο συμψηφισμό.

Αυτό σημαίνει πρακτικά πως οι αγρότες δεν μπορούν να πουλούν στο δίκτυο την περίσσεια ενέργεια που παράγουν, χάνοντας έτσι μεγάλο μέρος της επένδυσής τους.

Όπως αναφέρει ο κ. Κόκκαλης στην ερώτησή του, ένας αγρότης που εγκαθιστά φωτοβολταϊκό 50 kW, με δυνητική ετήσια παραγωγή 80.000 kWh, θα μπορούσε —βάσει των αρχικών όρων— να:

καταναλώνει 30.000 kWh,

πουλάει τις υπόλοιπες 50.000 kWh στο δίκτυο,

και να έχει ετήσιο όφελος περίπου 6.000 ευρώ.

Με τον νέο περιορισμό, όμως:

θα καταναλώνει μόλις 20.000 kWh (λόγω νυχτερινών ποτισμών),

δε θα μπορεί να πουλάει τίποτα στο δίκτυο,

και θα «πετάει» περίπου 60.000 kWh ετησίως,

με αποτέλεσμα το όφελος να πέφτει στις 2.200 ευρώ.

Η επένδυση των 33.000 ευρώ (από τις οποίες μόνο 10.000 επιδοτούνται) καθίσταται, σύμφωνα με τον κ. Κόκκαλη, οικονομικά ασύμφορη, αφού η απόσβεση υπολογίζεται πλέον σε 13 χρόνια, καθιστώντας απαγορευτικό κάθε νέο δανεισμό.

Ο Λαρισαίος βουλευτής κάνει λόγο για «μια ακόμη κυβερνητική εξαπάτηση» και καταγγέλλει ότι οι αγρότες παρασύρθηκαν να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα που αλλοιώθηκε εκ των υστέρων, καθώς οι αρχικές εξαγγελίες διαβεβαίωναν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα κορεσμού δικτύου και πως θα διατεθεί “κλειδωμένος ηλεκτρικός χώρος” αποκλειστικά για αγροτικά φωτοβολταϊκά έως 50 kW.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η τρέχουσα κατάσταση αφήνει εκατοντάδες αγρότες —ιδίως στη Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα— χωρίς δυνατότητα ουσιαστικής εξοικονόμησης ενέργειας, τη στιγμή που το αγροτικό ρεύμα παραμένει ιδιαίτερα ακριβό.

Ο ίδιος τονίζει πως, λόγω των καθυστερήσεων και των νέων περιορισμών, οι δικαιούχοι χάνουν ολόκληρη την καλλιεργητική περίοδο του 2025 χωρίς να έχουν καταφέρει να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα.

Ο κ. Κόκκαλης ζητά από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να απαντήσει:

Αν προτίθεται να επιτρέψει την απορρόφηση της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο, ώστε να γίνεται ετήσια εκκαθάριση για τους αγρότες.

Αν προτίθεται να επιτρέψει τη μεταφορά της πλεονάζουσας ενέργειας στον επόμενο χρόνο, ώστε να γίνεται τελική εκκαθάριση κάθε δύο χρόνια, όπως ισχύει σε άλλες περιπτώσεις ενεργειακού συμψηφισμού.