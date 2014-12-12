Με δραματικούς αριθμούς περιγράφει με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κτηνοτροφία ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής Λάρισας κ. Βασίλης Κόκκαλης. Στην ερώτησή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Τσιάρα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έχει αφήσει τους κτηνοτρόφους «στην τύχη τους», τη στιγμή που η ζωονόσος της ευλογιάς σαρώνει τη χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε, από τον Αύγουστο του 2024 έως και τον Αύγουστο του 2025 έχουν καταγραφεί 837 εστίες ευλογιάς και έχουν θανατωθεί πάνω από 225.000 αιγοπρόβατα. Μάλιστα, σχεδόν το 40% αυτών – περίπου 90.000 ζώα – θανατώθηκαν μόνο τον τελευταίο μήνα, γεγονός που αποτυπώνει την εκρηκτική έξαρση της νόσου.

Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις του Υφυπουργού ότι «καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια», ο κ. Κόκκαλης σημειώνει πως καμία ουσιαστική ενημερωτική δράση προς τους κτηνοτρόφους δεν έχει γίνει. Ούτε δελτία Τύπου, ούτε καμπάνιες ευαισθητοποίησης, ούτε οδηγίες πρόληψης, όπως προβλέπουν οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Λαρισαίος βουλευτής ασκεί δριμεία κριτική και για τη σύσταση της Ειδικής Επιτροπής Διαχείρισης της κρίσης, η οποία – σύμφωνα με πληροφορίες – συνεδρίασε στις 6 Αυγούστου, χωρίς ποτέ να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για τα πορίσματά της. «Η κυβέρνηση ακολουθεί στρατηγική σιωπής», τονίζει, αναφέροντας και την εκκρεμότητα με το Μέτρο 5.2 για αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου και αποζημιώσεις.

Οι κτηνοτρόφοι, όπως επισημαίνει, παραμένουν χωρίς οικονομική στήριξη, την ώρα που έχουν μόνιμη απώλεια εισοδήματος εδώ και πάνω από έναν χρόνο. Το κόστος για απολυμαντικά και εντομοκτόνα, απαραίτητα για την αντιμετώπιση της ζωονόσου, είναι δυσβάσταχτο και πολλοί αγρότες «στα όρια της φτώχειας» αδυνατούν να το καλύψουν.

Ο κ. Κόκκαλης ζητά άμεσες απαντήσεις από τον Υπουργό:

Ποια είναι τα συμπεράσματα και οι συστάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης;

Προτίθεται η κυβέρνηση να αποζημιώσει για την αγορά απολυμαντικών, την απώλεια γάλακτος και εισοδήματος, αλλά και την αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου; Και αν ναι, με ποιο χρονοδιάγραμμα;

Η αγωνία είναι έκδηλη: εάν δεν υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις, ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας κινδυνεύει με πλήρη κατάρρευση.