Ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, με αφορμή τις συνεχιζόμενες διακοπές ρεύματος στις αρδευόμενες καλλιέργειες και την αδυναμία της κυβέρνησης να δώσει λύση στο ζήτημα του αγροτικού τιμολογίου «Γαία», προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Δύο μήνες μετά την παραδοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες που έχασαν τις 120 δόσεις ρύθμισης και αποκλείστηκαν από το αγροτικό τιμολόγιο «Γαία», η κατάσταση παραμένει σε πλήρες αδιέξοδο.

Παρά τις δεσμεύσεις για άμεση εξεύρεση λύσης, οι διακοπές ρεύματος στις αρδευόμενες καλλιέργειες συνεχίζονται, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τόσο την παραγωγή όσο και το ήδη μειωμένο εισόδημα των αγροτών.

Αντί η κυβέρνηση να προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για την επανένταξη των αγροτών στο πρόγραμμα «Γαία» ή να προχωρήσει σε πρακτικές λύσεις – όπως η δυνατότητα έκδοσης ετήσιου λογαριασμού – οι παραγωγοί αφήνονται χωρίς ρεύμα, χωρίς ενημέρωση και χωρίς στήριξη. Κυριολεκτικά και μεταφορικά στο σκοτάδι.

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες αποδεικνύονται για ακόμη μία φορά ανεπαρκείς. Οι απλές διαπιστώσεις και οι αόριστες υποσχέσεις δεν επαρκούν για να διασφαλίσουν την επιβίωση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής. Η Πολιτεία οφείλει άμεσα να περάσει από τα λόγια στις πράξεις – πριν είναι αργά».