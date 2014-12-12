Με σκληρή δήλωσή του, ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, κατηγορεί την κυβέρνηση και τον Υπουργό Μετανάστευσης κ. Θάνο Πλεύρη για διγλωσσία στο ζήτημα της Δομής στο Κουτσόχερο.

Παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις ότι δεν θα αλλάξει χαρακτήρα, καταγγέλλει ότι οι εργασίες για τη δημιουργία Κέντρου Κράτησης προχωρούν απρόσκοπτα, χωρίς τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας και κόντρα στις τεκμηριωμένες αντιρρήσεις της τοπικής κοινωνίας.

Αναλυτικά η δήλωσή του: «Μετά τις αμφιταλαντεύσεις του Υπουργού Μετανάστευσης κ. Πλεύρη, ο οποίος από τη μία διαβεβαιώνει ότι η Δομή στο Κουτσόχερο δεν θα αλλάξει χαρακτήρα, αλλά από την άλλη αφήνει «παράθυρο» πως, αν κριθεί απαραίτητο και ανάλογα με τις ροές – που, όπως σημειώνει, έχουν περιοριστεί μετά την ψήφιση της τροπολογίας – τμήμα της Δομής θα χρησιμοποιηθεί για την κράτηση όσων εισέλθουν παράνομα στη χώρα, η πραγματικότητα μιλά από μόνη της.

Οι εργασίες για την κατασκευή Κέντρου Κράτησης προχωρούν απρόσκοπτα, όπως καταγράφουν και τοπικά μέσα ενημέρωσης με αδιάψευστο φωτογραφικό υλικό.

Και μάλιστα, η υλοποίηση αυτών των έργων γίνεται αγνοώντας στοιχειώδεις προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου για τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να διέπουν μια τέτοια υποδομή.

Η κυβέρνηση οφείλει να αφήσει στην άκρη τις επικοινωνιακές ασκήσεις εντυπωσιασμού και να ασχοληθεί με την ουσία, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις τεκμηριωμένες αντιρρήσεις των τοπικών φορέων και παραγόντων που γνωρίζουν όσο κανείς άλλο το αντικείμενο» καταλήγει ο κ. Κόκκαλης.