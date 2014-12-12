Την απόφαση ένταξης στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας 2021-2025» για την χρηματοδότηση της πράξης «Κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών στους Δήμους Αλμυρού, Παλαμά και Φαρκαδόνας» και της αντίστοιχης Πράξης «κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών σε Ελασσόνα, Τύρναβο και Φάρσαλα» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Θεσσαλίας 2021-2025 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημ. Κουρέτας.

Οι δύο πράξεις έχουν προϋπολογισμό 4.575.000 ευρώ, σύνολο 9.150.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και περιλαμβάνει την κατασκευή 6 σύγχρονων κολυμβητηρίων.

Κάθε εγκατάσταση θα διαθέτει πισίνα διαστάσεων 10 x 25 μέτρων, αποδυτήρια ανδρών και γυναικών, WC ΑμεΑ, καθώς και γραφειακό χώρο. Οι εργασίες αφορούν τόσο το οικοδομικό κομμάτι (εκσκαφές, σκυρόδεμα, μονώσεις, επενδύσεις) όσο και τα ηλεκτρομηχανολογικά (ύδρευση, αποχέτευση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, συστήματα ασφαλείας). Τα κολυμβητήρια αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης και για τα κολυμβητήρια της Πύλης, της Σκοπέλου και των Μετεώρων, ενώ μέσα στο 2026 θα πάρει σειρά και το κολυμβητήριο του Βελεστίνου.

Δημ. Κουρέτας

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναλαμβάνει την κατασκευή και την ολοκλήρωση των έργων, ώστε μέσα στο 2026 οι πολίτες να έχουν στη διάθεσή τους σύγχρονες εγκαταστάσεις, λειτουργικές και οικονομικά βιώσιμες, που θα μπορούν εύκολα να συντηρηθούν από τους Δήμους. Η προσπάθεια εντάσσεται στις πολιτικές της Περιφέρειας για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα. Η κατασκευή αυτών των υποδομών θεωρείται επένδυση στην αθλητική παιδεία, στην εκπαίδευση της κολύμβησης για παιδιά, νέους, αλλά και ενήλικες. Με συνέπεια και σχέδιο, χτίζουμε μια Θεσσαλία πιο ανθρώπινη, πιο δίκαιη και πιο κοντά στις ανάγκες των πολιτών της»δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.