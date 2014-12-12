Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έδωσε το «πράσινο φως» για την κατασκευή τριών νέων κολυμβητικών δεξαμενών στους Δήμους Ελασσόνας, Τυρνάβου και Φαρσάλων.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, με συνολικό προϋπολογισμό 4.575.000,00 €, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Το έργο, εντάσσεται στον τομέα των αθλητικών υποδομών και αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά τις δυνατότητες των κατοίκων για άθληση.

ΤΙ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

Κάθε ένα από τα τρία κολυμβητήρια θα διαθέτει μια κύρια πισίνα διαστάσεων 10.0 x 25.0 μέτρα. Επίσης, θα περιλαμβάνει αποδυτήρια για άνδρες και γυναίκες, τουαλέτα ειδικά διαμορφωμένη για Άτομα με Αναπηρία (Α.Μ.Ε.Α.) και ένα γραφείο. Οι εργασίες θα καλύψουν τα πάντα, από τα χωματουργικά και τις κατασκευές από σκυρόδεμα μέχρι τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, όπως η ύδρευση, η αποχέτευση και ο κλιματισμός.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Το έργο έχει ξεκινήσει ήδη, με ημερομηνία έναρξης την 23η Σεπτεμβρίου 2025. Η ολοκλήρωσή του αναμένεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Υπεύθυνος για την υλοποίηση είναι το Δίκτυο Πόλεων ΔΕΠΑΝ.

