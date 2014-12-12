Μια ασήμαντη αφορμή παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία χθες βράδυ έξω από ταβέρνα στην πλατεία Νεάπολης, η οποία την ώρα εκείνη ήταν ασφυκτικά γεμάτη λόγω του αγώνα της εθνικής. Μια διερχόμενη οδηγός είχε έναν έντονο διάλογο με σερβιτόρο του καταστήματος που πηγαινοέρχονταν στην πλατεία, επειδή η συγκεκριμένη «μάλωσε» ένα μικρό παιδί που χάζευε με το κινητό στη μέση του δρόμου μπροστά στην ταβέρνα.

Κι ενώ το επεισόδιο φαινόταν να έχει λήξει, η γυναίκα επέστρεψε μέσα σε ένα λευκό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας σωματώδης άνδρας ο οποίος βγήκε μαινόμενος και όρμησε ανάμεσα στα τραπεζοκαθίσματα να εντοπίσει τον σερβιτόρο. Δημιουργήθηκε πανδαιμόνιο και η φασαρία συνεχίστηκε στο δρόμο, με τον άνδρα να βγάζει από το αυτοκίνητο ένα ρόπαλο και να χτυπάει στο κεφάλι τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας ο οποίος έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος.

Η αστυνομία δεν άργησε να καταφτάσει με περιπολικό και μηχανές. Το ζευγάρι πρόλαβε να μπει στο αυτοκίνητο και να φύγει με μεγάλη ταχύτητα, με το περιπολικό, λίγα δευτερόλεπτα μετά, να ρίχνεται ξοπίσω του. Άγνωστο τι απέφερε η καταδίωξη. Ο αιμόφυρτος ιδιοκτήτης του καταστήματος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr

* Οι φωτογραφίες είναι από τον χώρο του επεισοδίου