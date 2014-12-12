Συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες στις κτηνιατρικές υπηρεσίες αλλά και στον κτηνοτροφικό κόσμο της ευρύτερης περιοχής Αμπελώνα και Φαλάνης, αφού σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες έχουν εντοπιστεί ύποπτα κρούσματα ευλογιάς σε εκτροφές αιγοπροβάτων στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις παραπάνω πληροφορίες πρόκειται για δύο εκτροφές στον Αμπελώνα και μία στη Φαλάνη, από τις οποίες έχουν ληφθεί δείγματα που θα σταλούν στα κτηνιατρικά εργαστήρια στην Αθήνα από όπου και θα έλθουν τα τελικά αποτελέσματα.

