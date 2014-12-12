Την πρώτη συνεδρίαση είχε η Διαχειριστική Επιτροπή της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην έδρα της Περιφέρειας στη Λάρισα, σηματοδοτώντας την έναρξη της επίσημης λειτουργίας του νέου φορέα που φιλοδοξεί να αποτελέσει τον κεντρικό μοχλό ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα στη Θεσσαλία.

Η Σύμπραξη λειτουργεί ως περιφερειακός επιταχυντής συνεργειών, δημιουργώντας συνέργειες μεταξύ παραγωγών, επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, ενισχύοντας τη θέση της Περιφέρειας Θεσσαλίας στον εθνικό και ευρωπαϊκό αγροδιατροφικό χάρτη.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και Πρόεδρος της Σύμπραξης, κ. Δημήτρης Κουρέτας, μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ παρόντες επίσης ήταν ο Διαχειριστής της Σύμπραξης κ. Γρηγόριος Γκουντόπουλος, η νομική σύμβουλος κα. Ευσταθία Λυριστή και ο Διευθυντής Ανάπτυξης κ. Σωτήρης Ξύδης.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ. Αθανάσιος Μαμάκος, Βάιος Μπρέτας, Δημήτρης Τσέτσιλας, Απόστολος Μπίλης και Δημήτριος Σοφολόγης, ενώ παρόντες ήταν και η κα. Έλενα Καμετέρη και ο κ. Βασίλης Κλειτσογιάννης.

Δημ. Κουρέτας

Απευθυνόμενος στα μέλη της Διαχειριστική Επιτροπή ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επιτυχία του εγχειρήματος, επισημαίνοντας ότι με μεθοδική δουλειά τα αποτελέσματα θα είναι θετικά για την επίτευξη του στόχου: «Ενώνουμε δυνάμεις, για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις μας. Με συνεργασία, και οργανωμένη προσπάθεια, μπορούμε να χτίσουμε ένα ισχυρό αγροδιατροφικό οικοσύστημα που θα προσφέρει πραγματική αξία στην τοπική κοινωνία και οικονομία».

Η ατζέντα περιλάμβανε πλήρη ενημέρωση για το νομικό και λειτουργικό πλαίσιο της εταιρείας, τις προτεραιότητες των πρώτων δράσεων και την τρέχουσα εικόνα της Σύμπραξης.Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη άμεσης οργάνωσης, στη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδίου και στον συντονισμό των ενεργειών που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δύο προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει η Σύμπραξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης. Πρόκειται για προτάσεις με 100% χρηματοδότηση, γεγονός που ενισχύει τις αναπτυξιακές προοπτικές και επιβεβαιώνει τη δυναμική εκκίνησης του νέου φορέα.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Θεσσαλίας κάνει το πρώτο της βήμα με στόχο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την καινοτομία, τη συνεργασία και την ενίσχυση του αγροδιατροφικού οικοσυστήματος της περιοχής.