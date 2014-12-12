Ο Αμάραντος Καρδίτσας… ένα χωριό που μοιάζει να ανασαίνει μαζί με τη φύση. Ένα χωριό που το όνομά του ταιριάζει απόλυτα με την ψυχή του∙ αμάραντη, παντοτινή, γεμάτη ζωή

Μέσα σε δέντρα θεόρατα και νερά που κυλούν ασταμάτητα, κρύβεται ένας μικρός παράδεισος που δεν γνωρίζει φθορά. Εκεί, όπου τα παιδιά γεμίζουν τις γειτονιές με γέλια και παιχνίδι, κι οι επιστροφές από τις μεγαλουπόλεις γίνονται γιορτές αγάπης και νοσταλγίας



Δεν είναι μόνο η ομορφιά του τοπίου που κάνει τον Αμάραντο ξεχωριστό∙ είναι η καρδιά των ανθρώπων του. Με μεράκι και αφοσίωση φροντίζουν κάθε γωνιά, κρατούν ζωντανά τα μονοπάτια, τα νερά, τις πλατείες. Με τον εθελοντισμό να γίνεται πράξη καθημερινή, δείχνουν πως το χωριό τους δεν είναι απλώς τόπος, είναι τρόπος ζωής.

Εδώ, ο πρωταθλητισμός δεν μετριέται με μετάλλια, αλλά με την αγάπη και την προσφορά κι ο εθελοντισμός μικρών και μεγάλων γράφει ιστορία.

Σήμερα, η ποδηλατική διαδρομή ήταν κάτι παραπάνω από μια αθλητική δράση. Ήταν γιορτή ζωής, υγείας και περιβάλλοντος∙ μια εκδήλωση που ενώνει το σώμα με τη φύση, την ψυχαγωγία με την αγάπη για τον τόπο.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα , στηρίζοντας έναν θεσμό που δεν προάγει μόνο την υγιεινή ζωή, αλλά και την προβολή του Αμάραντου ως προορισμού αυθεντικότητας και ομορφιάς με τον Περιφερειάρχη, Δημήτρη Κουρέτα, να δίνει ο ίδιος το παράδειγμα με την έμπρακτη στήριξη και συμμετοχή του

Κι αν αυτή η μέρα μένει αξέχαστη, είναι γιατί πίσω της κρύβεται η ψυχή της διοργάνωσης: ο Αντώνης Παπαδάκος. Με το πάθος, την ακούραστη διάθεση και την αγάπη του για το χωριό, υπήρξε το Α και το Ω της προσπάθειας. Οραματιστής και εργάτης μαζί, έβαλε την υπογραφή της καρδιάς του σε κάθε λεπτομέρεια.

Και βέβαια, σε αυτήν την όμορφη πορεία, η στήριξη της Π.Ε. Καρδίτσας θα είναι αμέριστη, δίνοντας δύναμη και συνέχεια σε κάθε προσπάθεια που αναδεικνύει τον τόπο και τους ανθρώπους του.



Ο Αμάραντος είναι μια πρόσκληση∙ σε όσους λαχταρούν το πράσινο, τη δροσιά, την αυθεντικότητα∙ σε όσους ψάχνουν να ξαναβρούν τη χαρά του να ανήκεις σε μια ζεστή αγκαλιά ανθρώπων και φύσης. Ένας τόπος που σε καλεί να τον ζήσεις, να τον αγαπήσεις, και να γίνεις κι εσύ κομμάτι της αμάραντης ιστορίας του.