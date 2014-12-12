Το 2ο Thessaly AgriBusiness Forum διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Πέμπτη στη Λάρισα, στη Δημοτική Πινακοθήκη της πόλης. Στο επίκεντρο των εισηγήσεων και του διαλόγου «το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα της Θεσσαλίας στην ψηφιακή & πράσινη εποχή” στην πολύπαθη περιοχή της Θεσσαλίας.

Στο forum θα λάβουν μέρος 45 ομιλητές, σε 8 συνεδρίες και θα αποτυπώσουν την πραγματικότητα, τις σκέψεις και τις προτάσεις τους για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα της Θεσσαλίας.

Μιλώντας στους συνέδρους ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, είπε:

Αγαπητοί Φίλοι & Σύνεδροι

Στους κύριους στόχους της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι η υποστήριξη των φορέων αγροτικής ανάπτυξης με ενθάρρυνση δημιουργίας συμπράξεων καινοτομίας. Η συνεργασία των παραγωγικών φορέων με την ερευνητική και επιστημονική κοινότητα αποτελεί σημαντική πρόκληση για τον πρωτογενή μας τομέα προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Η αύξηση της προστιθέμενης γεωργικών προϊόντων, η μείωση κόστους παραγωγής τους, καθώς και η αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που εστιάζουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελούν Βασικές προτεραιότητες μας.

To Thessaly AgriBusiness Forum έρχεται σε μια περίοδο όπου η ανάγκη για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της τεχνολογίας και των παραδοσιακών δομών του αγροτικού τομέα είναι πιο επιτακτική από ποτέ, και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υποστηρίζουμε δυνάμεις που προάγουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα απαντάμε συνεχώς στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η συμβατική γεωργία σήμερα για την ποιότητα των τροφίμων σε σχέση με τη δημόσια υγεία, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με περιορισμό των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων, την αειφορία και την ανθεκτικότητα στις καιρικές διαταραχές. Πολλές φορές τα φιλοπεριβαλλοντικά μέτρα, οι γεωργικές πρακτικές και οι τεχνολογικές εφαρμογές απαιτούν αύξηση του κόστους παραγωγής και οι αλλαγές μπορούν να γίνουν αποδεκτές μόνο στο βαθμό που συνυπολογίζεται η περιβαλλοντική τους αξία, δηλαδή η προστασία και διατήρηση ενός φυσικού πόρου, όπου στην Θεσσαλία είναι το νερό. Η παραγωγική και κατ΄ επέκταση επισιτιστική ασφάλεια θα επιτευχθεί με τρόπους που να είναι περιβαλλοντικά αποδεκτοί, κοινωνικά επιθυμητοί, αλλά και οικονομικά βιώσιμοι με το νερό να αποτελεί την κόκκινη γραμμή.

Σας καλωσορίζουμε στο Thessaly AgriBusiness Forum 2025

Β.Μ. kosmoslarissa.gr