Η εφαρμογή του πρωτοποριακού προγράμματος για την ανάλυση του ιού της ευλογιάς στο σάλιο των ζώων από το εργαστήριο που δημιούργησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, έχει οδηγήσει σε μείωση των θετικών εκτροφών σε ποσοστό 80%, μέσα σε διάστημα επτά εβδομάδων.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή UPDATE της ΕΡΤ δήλωσε πως ήδη έχουν ζητήσει συνεργασία Περιφέρειες, όπως η Δυτική Μακεδονία και αποστέλλονται στη Θεσσαλία δείγματα για έλεγχο. Ο κ. Κουρέτας στην συνέντευξή του απέκλεισε το ενδεχόμενο εφαρμογής εμβολιασμού των ζώων καθώς χαρακτήρισε την μέθοδο αναποτελεσματική με χαμηλή ανοσοποίηση.

«Με τον τρόπο που εμείς εφαρμόζουμε, δηλαδή τον έλεγχο των ζώων με τεστ, «βλέπουμε» τη νόσο έναν μήνα πριν εμφανιστεί και αποκλείεται το κοπάδι από την παροχή γάλακτος και την μετάδοση της ασθένειας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, επισημαίνοντας πως η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η πρώτη που υλοποιεί την μέθοδο, κάνοντας πράξη την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, που έχει επιφέρει μεγάλο πλήγμα στην τοπική κτηνοτροφία.

«Ιχνηλατούμε 500 ζώα την ημέρα και η μέθοδος μας βοήθησε να ελέγξουμε την ευλογιά. Το πρώτο δεκαήμερο τα δείγματα μας έδωσαν 48 θετικά ζώα και σήμερα μας δίνουν 12 και βλέπουμε πως η ασθένεια στην Θεσσαλία έχει φθίνουσα πορεία. Επέμενα στην εφαρμογή της μεθόδου με προστάσεις προς το Υπουργείο και δικαιώθηκα. Εάν είχαμε αρχίσει 5 μήνες νωρίτερα την εφαρμογή της θα είχαμε και θετικότερα αποτελέσματα πιο γρήγορα. Εφαρμόζουμε την μέθοδο που ακολουθήθηκε και στον κορωνοϊό , δηλαδή κάθε θετικό δείγμα, απομονώνει το κοπάδι από την παραγωγική διαδικασία. Με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα δεν μπορεί να εφαρμοστεί εμβολιασμός, γιατί παρέχεται χαμηλό ποσοστό ανοσοποίησης , περίπου στο 60%. Σήμερα η μέθοδος δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα», δήλωσε κατηγορηματικά.

Ο κ. Κουρέτας δήλωσε μεταξύ άλλων πως οι κτηνοτρόφοι αναμένεται να αποζημιωθούν τέλος Σεπτεμβρίου για τις ζωοτροφές από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ το γεγονός ότι δεν υπήρχε τρόπος να τραφούν τα ζώα , οδηγούσε τους παραγωγούς στην έξοδο από τα μαντριά, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη μετάδοση.

Ο κ. Κουρέτας κατέληξε λέγοντας πως το τεστ σάλιου στα αιγοπρόβατα, είναι το μοναδικό, αξιόπιστο, επιστημονικό μέτρο, με το οποίο «σπάει ο φαύλος κύκλος της ευλογιάς» που οδηγεί στην καταστροφή εκατοντάδες οικογένειες κτηνοτρόφων σε ολόκληρη τη Θεσσαλία.