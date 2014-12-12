Συνάντηση εργασίας σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα είχε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας με τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής, καθηγητή κ. Άρη Ζιμπή, η οποία επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Ιατρικής Σχολής, με στόχο την ενίσχυση της ιατρικής εκπαίδευσης και έρευνας στην περιοχή, την υλοποίηση κοινών δράσεων για την αξιοποίηση επιστημονικής γνώσης προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών της Θεσσαλίας.

Ο κ. Κουρέτας τόνισε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει ενεργά τη συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα υψηλού κύρους, όπως η Ιατρική Σχολή ώστε να δημιουργηθούν νέα πεδία ανάπτυξης στον χώρο της υγείας, της έρευνας και της καινοτομίας και να υπάρξει διασύνδεση των υπηρεσιών με την τοπική κοινωνία.

Από την πλευρά του, ο κ. Ζιμπής εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προοπτική στενής συνεργασίας με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, υπογραμμίζοντας ότι η διασύνδεση της Ιατρικής Σχολής με την τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα αποτελεσματικής σύμπραξης προς όφελος των πολιτών.

Στη συνάντηση αποφασίστηκε οι τελειόφοιτοι φοιτητές να προσφέρουν οικειοθελώς τις ιατρικές υπηρεσίες σε τοπικούς αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ, ενώ εξετάστηκε και η δημιουργία ανοιχτών γηπέδων 5Χ5 και μπάσκετ για τους φοιτητές της Ιατρικής και του Τμήματος Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας «Βιόπολις».

Συμφωνήθηκε ακόμη τις επόμενες μέρες να προγραμματιστεί συνάντηση με την διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου για τη δημιουργία χώρου χημειοθεραπειών μιας μέρας σε ασθενείς.

Τέλος κλιμάκιο της Περιφέρειας, με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, του Δήμου Λαρισαίων και ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής κ. Ζιμπής θα επισκεφτούν το μουσείο «Ιπποκράτη» στη Λάρισα, προκειμένου να καταγραφούν οι ανάγκες για τη αναμόρφωση του μουσείου, από την Περιφέρεια.