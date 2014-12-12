Τις εργασίες καθαρισμού του ρέματος που διέρχεται μέσα από την κοινότητα του Μ. Μοναστηρίου διαπίστωσαν από κοντά ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Δημήτρης Κουρέτας, και ο Δήμαρχος Κιλελέρ, κ. Θανάσης Νασιακόπουλος, οι οποίοι επισκέφθηκαν την περιοχή, επικεφαλής κλιμακίου.

Η υπερχείλιση του υδατορέματος κατά τη διάρκεια της θεομηνίας Daniel ήταν η βασική αιτία των καταστροφών που υπέστη η τοπική κοινότητα.

Ο Περιφερειάρχης δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με ικανοποιητικό ρυθμό και ότι το ρέμα, το οποίο καθαρίζεται, θα είναι σε θέση να απορροφήσει μεγάλους όγκους νερού σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης, αποτρέποντας πλημμυρικά φαινόμενα στην τοπική κοινότητα του Μ. Μοναστηρίου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Στη συνέχεια, το κλιμάκιο επισκέφθηκε κατεστραμμένη διώρυγα στην περιοχή της κοινότητας Ομορφοχωρίου. Η μελέτη, που συντάχθηκε από τον ΤΟΕΒ Πηνείου, προβλέπει την αποκατάσταση της διώρυγας με την κατασκευή παράπλευρης αγροτικής οδού και διπλής διάταξης εκκένωσης, ελεγχόμενης με θυροφράγματα.

Πρόκειται για ένα έργο, όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης, το οποίο εντάσσεται στη σειρά παρεμβάσεων αποκατάστασης των ζημιών από τη θεομηνία προ διετίας και θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Λάρισας.

Στο κλιμάκιο συμμετείχαν οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Μ. Γαλλίου και κ. Αν. Κομήτσα, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Κιλελέρ κ. Σ. Θεοχαρόπουλος, κ. Απ. Μαξιμιάδης και κ. Τ. Τσινούλης.

Μαζί τους παρευρέθηκαν ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Ε. Παπαγιαννούλης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μ. Μοναστηρίου κ. Π. Κυρούδης, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Κιλελέρ.