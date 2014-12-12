"Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της ευλογιάς που πλήττει τα κοπάδια των κτηνοτρόφων μας" αναφέρει σε δήλωσή του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, σχετικά με την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Ο περιφερειάρχης τονίζει ότι "η Περιφέρεια δεν νομοθετεί, δεν εγκρίνει, ούτε προμηθεύεται εμβόλια" και καλεί "το Υπουργείο να εγκαταλείψει τη λογική της επικοινωνιακής διαχείρισης και να περάσει στη λογική της επιστημονικής και επιχειρησιακής συνεργασίας".

Αναλυτικά η δήλωση:

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της ευλογιάς που πλήττει τα κοπάδια των κτηνοτρόφων μας. Με υπευθυνότητα, επιστημονική τεκμηρίωση και συντονισμό, κινητοποιήσαμε όλους τους μηχανισμούς μας, παρέχοντας στήριξη στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και στους παραγωγούς που βλέπουν τον κόπο τους να κινδυνεύει. Δυστυχώς, αντί για συνεργασία και συνεννόηση, γίναμε μάρτυρες δηλώσεων του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσιάρα, που όχι μόνο αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη, αλλά και προσβάλλουν την επιστημονική αλήθεια και τους ανθρώπους που δίνουν καθημερινά μάχη στην πράξη.

Είναι ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε κάτι θεμελιώδες:

Η Περιφέρεια δεν νομοθετεί, δεν εγκρίνει, ούτε προμηθεύεται εμβόλια. Αυτή είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο καθορίζει τις εμβολιακές πολιτικές και τις κατευθύνσεις που οι Περιφέρειες καλούνται να εφαρμόσουν. Η ευθύνη, λοιπόν, για την καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων, στη διάθεση εμβολίων και στη χάραξη εθνικής στρατηγικής, ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο. Η Περιφέρεια, από την πλευρά της, εκτελεί με συνέπεια τις οδηγίες, ενεργεί με ταχύτητα και έχει καταθέσει τεκμηριωμένες εισηγήσεις από επιστήμονες και υπηρεσιακά στελέχη που γνωρίζουν το πεδίο καλύτερα από τον καθένα. Δεν μπορεί, λοιπόν, το Υπουργείο να οικειοποιείται τις επιτυχίες των Περιφερειών όταν υπάρχει πρόοδος, και να μεταθέτει ευθύνες όταν παρουσιάζονται προβλήματα. Ο ρόλος μας είναι συμπληρωματικός και συνεργατικός – όχι απολογητικός.

Καλώ το Υπουργείο να εγκαταλείψει τη λογική της επικοινωνιακής διαχείρισης και να περάσει στη λογική της επιστημονικής και επιχειρησιακής συνεργασίας. Οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας, που δοκιμάζονται ξανά, δεν χρειάζονται αλληλοκατηγορίες· χρειάζονται λύσεις, σχέδιο, εμβόλια, και στήριξη.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των ανθρώπων της υπαίθρου με διαφάνεια, σοβαρότητα και σεβασμό στην επιστήμη και στους πολίτες».