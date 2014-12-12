Ένα ασυνήθιστο ατύχημα καταγράφηκε νωρίτερα την Τετάρτη στη Νίκαια της Λάρισας…

Ένας άνδρας ηλικίας 31 ετών, ενώ κούρευε το γκαζόν στην αυλή του σπιτιού, έπεσε σε φρεάτιο βάθους τεσσάρων μέτρων.

Αμέσως σήμανε συναγερμός. Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής, με τους πυροσβέστες να απεγκλωβίζουν τον 31χρονο ζωντανό, αλλά με κατάγματα.

Ο άνδρας, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

kosmoslarissa.gr