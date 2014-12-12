Περιστατικό λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε από τον ΕΟΔΥ στην Μαρμαρίνη του Δήμου Αγιάς, όπως μας ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγιάς, Αστέριος Έξαρχος, κι ως εκ τούτου σήμερα Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, στις 10:00 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί ψεκασμός κατά των κουνουπιών στο χωριό.

Κατά τον ψεκασμό, οι κάτοικοι, για προληπτικούς λόγους (πχ. πρόκληση αλλεργίας, βήχα), θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στα σπίτια τους.

Σχετικό έγγραφο έστειλε προς Δήμο Αγιάς, Κοινότητα Μαρμαρίνης, Γραφείο Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τονίζοντας τα εξής:

“Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 02/09/2025 και ώρα 22.00, θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Μαρμαρίνης του Δήμου Αγιάς, επίγεια ακμαιοκτονία με τη μέθοδο ψεκασμού υπέρμικρου όγκου (ULV) για την καταπολέμηση των κουνουπιών, από τον ανάδοχο του έργου παρουσία αρμοδίων υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Για προληπτικούς λόγους παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τον τοπικό πληθυσμό και να προβείτε σε λήψη μέτρων ώστε καθ’ όλη τη διάρκεια των ψεκασμών την Τρίτη 02/09/2025 να μην κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στην Τοπική Κοινότητα Μαρμαρίνης”.

