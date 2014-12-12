ΚΤΕΛ Λάρισας: Προστίθεται δρομολόγιο στη γραμμή Τυρνάβου
Λάρισα | 08 Σεπ 2025, 09:56
Tο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Λάρισας ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι με την έναρξη των μαθητικών δρομολογίων στις 11 Σεπτεμβρίου 2025 προστίθεται ένα ακόμη δρομολόγιο στη γραμμή Τυρνάβου:
Από Λάρισα για Τύρναβο ώρα 10.00 ́
Από Τύρναβο για Λάρισα ώρα 10.30 ́
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2410-56.76.00
