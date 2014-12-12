Tο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Λάρισας ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι με την έναρξη των μαθητικών δρομολογίων στις 11 Σεπτεμβρίου 2025 προστίθεται ένα ακόμη δρομολόγιο στη γραμμή Τυρνάβου:

Από Λάρισα για Τύρναβο ώρα 10.00 ́

Από Τύρναβο για Λάρισα ώρα 10.30 ́

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2410-56.76.00

www.ktellarisas.gr