Κτηνοτρόφοι Ελασσόνας: Αποσπασματικά και κατόπιν εορτής τα μέτρα για την ευλογιά

Την έντονη ανησυχία τους εξέφρασαν στο πλαίσιο συλλαλητηρίου που πραγματοποίησαν στην κεντρική πλατεία της Ελασσόνας οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, οι οποίοι άσκησαν οξεία κριτική στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον χειρισμό της όλης υπόθεσης, κάνοντας λόγω για μέτρα που λαμβάνονται κατόπιν εορτής.

Ο πρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Ολύμπου Στέλιος Καραμούλας, μιλώντας στην ΕΡΓ Λάρισας χαρακτήρισε “αποσπασματικά και κατόπιν εορτής μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ανάσχεση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Οι κτηνοτρόφοι ανησυχούν έντονα και είναι αγανακτισμένοι γιατί βλέπουν καθημερινά να χάνονται κοπάδια. Πρέπει να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία του εμβολιασμού”.

Οι κτηνοτρόφοι της Ελασσόνας υπογράμμισαν ότι θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή εμφάνισης κρουσμάτων ευλογιάς στο ζωικό κεφάλαιο να έχουν οργανωθεί ευθύνη του κράτους απολυμάνεις βυτιοφόρων και άλλων οχημάτων, καθώς επίσης και να εξασφαλιστεί η έγκαιρη θανάτωση και ταφή των άρρωστων ζώων, η καταστροφή των ζωοτροφών στις προσβεβλημένες εκτροφές και η στήριξη των κτηνοτρόφων με απολυμαντικά μέσα και ζωοτροφές για το της καραντίνας.

Τέλος έθεσαν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση του προσωπικού στις κτηνιατρικές υπηρεσίες καθώς και την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων για τις ζωοτροφές και την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου.

Iωάννης Γιάτσιος (ertnews.gr)